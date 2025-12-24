Menu Rechercher
1 - 0
19'
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco 1re journée
Algérie
1 - 0
19'
Soudan
Regarder en direct sur BeIN SPORTS
Temps forts
2'
1 - 0
R. Mahrez (PD H. Boudaoui)
Voir le live commenté
Classement live 2 Algérie 3 4 Soudan 0
Possession 62% Algérie Soudan
Tirs 2 1 0 1 1 1
Compositions Algérie 4-2-3-1 Soudan 4-3-3
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 ALG N NUL 2 SUD
772 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Interceptions
#1 Flag Soudan Mustafa Karshoum 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Algérie Baghdad Bounedjah 2/3 67%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
V
V
N
V
D
D
N
D
D
Rencontres précédentes
33% 1 Victoire 33% 1 Nul 33% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire

Top commentaires

Filou Ajaccio 16:19 Bon match aux potos , déjà un but . et one two three Répondre
Voir tous les commentaires (4)

Match Algérie - Soudan en direct commenté

1re journée de Coupe d'Afrique des Nations - mercredi 24 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Algérie et Soudan (Coupe d'Afrique des Nations, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Algérie et Soudan. Ce match aura lieu le mercredi 24 décembre 2025 à 16:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Algérie et Soudan.

On en parle

Arbitres

Pierre Ghislain Atcho arbitre principal
Carine Atezambong Fomo arbitre assistant
Elvis Guy Noupue Nguegoue arbitre assistant
Djindo Louis Houngnandande quatrième arbitre
Djibril Camara arbitre VAR
Issa Sy arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Prince Moulay El Hassan Rabat
Stade Prince Moulay El Hassan
  • Année de construction : 1923
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 15000

Match en direct

Date 24 décembre 2025 16:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase Phase de poules - Groupe E - journée 1
Diffusion beIN SPORTS 1
Code ALG-SUD
Zone Afrique
Équipe à domicile Algérie
Équipe à l'extérieur Soudan
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Algérie et Soudan en France ?

Le match est à suivre en direct le 24 décembre 2025 à 16:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Algérie Soudan en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Algérie et Soudan ?

Algérie : le coach V. Petković a choisi une formation en 4-2-3-1 : L. Zidane, R. Aït-Nouri, R. Bensebaini, A. Mandi, R. Belghali, I. Bennacer, H. Boudaoui, M. Amoura, F. Chaïbi, R. Mahrez, B. Bounedjah.

Soudan : de son côté, l'équipe dirigée par K. Appiah évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Monged El Neel, Bakhit Khamis, Mohamed Ahmed Saeed, Mustafa Karshoum, Yaser Awad, Ammar Taifour, Abu Agla Abdalla, Salah Adil, Abobaker Eisa, Mohamed Eisa, Abdel Raouf.

Qui arbitre le match Algérie Soudan ?

Pierre Ghislain Atcho est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Algérie Soudan ?

Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay El Hassan.

Quelle est la date et l'heure du match Algérie Soudan ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 décembre 2025, coup d'envoi 16:00.

Qui a marqué le but pour Algérie ?

Un seul but a été inscrit pour Algérie par R. Mahrez 2'.

Top commentaires

Filou Ajaccio 16:19 Bon match aux potos , déjà un but . et one two three Répondre
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier