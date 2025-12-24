Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Algérie - Soudan en direct commenté
1re journée de Coupe d'Afrique des Nations - mercredi 24 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Algérie et Soudan (Coupe d'Afrique des Nations, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Algérie et Soudan. Ce match aura lieu le mercredi 24 décembre 2025 à 16:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Algérie et Soudan.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Algérie et Soudan en France ?
Le match est à suivre en direct le 24 décembre 2025 à 16:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Algérie Soudan en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Algérie et Soudan ?
Algérie : le coach V. Petković a choisi une formation en 4-2-3-1 : L. Zidane, R. Aït-Nouri, R. Bensebaini, A. Mandi, R. Belghali, I. Bennacer, H. Boudaoui, M. Amoura, F. Chaïbi, R. Mahrez, B. Bounedjah.
Soudan : de son côté, l'équipe dirigée par K. Appiah évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Monged El Neel, Bakhit Khamis, Mohamed Ahmed Saeed, Mustafa Karshoum, Yaser Awad, Ammar Taifour, Abu Agla Abdalla, Salah Adil, Abobaker Eisa, Mohamed Eisa, Abdel Raouf.
- Qui arbitre le match Algérie Soudan ?
Pierre Ghislain Atcho est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Algérie Soudan ?
Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay El Hassan.
- Quelle est la date et l'heure du match Algérie Soudan ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 24 décembre 2025, coup d'envoi 16:00.
- Qui a marqué le but pour Algérie ?
Un seul but a été inscrit pour Algérie par R. Mahrez 2'.