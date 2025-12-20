Liga : tombeur de Séville, le Real Madrid met la pression sur le Barça

Dans le cadre de la 17e journée de Liga, le Real Madrid, dauphin du Barça et qui restait sur une victoire poussive face à Alavés, accueillait le Séville FC, neuvième, ce samedi soir. Au Santiago Bernabeu, Xabi Alonso optait pour un 4-3-3 classique avec ses hommes forts : Jude Bellingham, Vinicius Jr, Rodrygo, Arda Güler et l’inévitable Kylian Mbappé étaient bien présents dans le onze. De son côté, Matias Almeyda organisait ses troupes en 3-5-2 avec Sanchez et Romero à la pointe de l’attaque. Attendu au tournant, le club madrilène ne tardait pas à se montrer menaçant.

Servi par Rodrygo, Fran Garcia défiait Vlachodimos mais le portier sévillan ne tremblait pas (4e). Une première grosse situation qui ne traduisait toutefois pas la physionomie de ce début de rencontre. Sans complexe, Séville enchaînait les phases de possession et se montrait également dangereux par l’intermédiaire de Romero (7e). Bousculés et régulièrement recadrés par un Xabi Alonso désespéré, les Madrilènes finissaient par s’enhardir. Mbappé armait une première frappe non cadrée (17e). Sur corner, Huijsen passait lui tout proche de l’ouverture du score (24e) mais la libération venait finalement de Bellingham. Fauché, Rodrygo obtenait un coup-franc qu’il déposait sur la tête de son coéquipier (1-0, 38e).

Le Real revient à une longueur du Barça

Devant au score à la pause malgré une ultime tentative acrobatique de Sanchez (45+3e), le Real Madrid poursuivait son entreprise au retour des vestiaires. Très discret lors du premier acte, Mbappé se signalait à nouveau mais ses deux nouvelles frappes manquaient encore de précision (47e, 51e). Dans la foulée, le Bondynois écrasait encore sa tentative (52e). Mis en difficulté, les Sevillistas réagissaient à leur tour. Lancé dans la profondeur, Romero butait encore sur un grand Courtois (53e). Impérial, le dernier rempart belge de la Casa Blanca sauvait encore les siens après un magnifique mouvement collectif, conclu par Romero (56e). Opportuniste et bien plus en vue, Mbappé plaçait lui une tête qui terminait sa course sur la barre transversale (58e). Si les débats s’animaient, le tableau d’affichage, lui, ne bougeait pas.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Real Madrid 42 18 +20 13 3 2 36 16 9 Séville 20 17 -2 6 2 9 24 26

Toujours aussi vigilant, Courtois repoussait un nouveau missile de Sanchez (66e) alors que Marcão, sanctionné d’un deuxième carton jaune, laissait ses coéquipiers à dix (68e). En supériorité numérique, le Real contrôlait la fin de match. Sur une inspiration géniale, Rodrygo, trouvé par Mbappé, était tout proche de faire le break mais sa reprise sur un pied fracassait la barre des visiteurs (78e). Quelques minutes plus tard, Mbappé inscrivait finalement son 30e but de la saison en club sur penalty (2-0, 86e) et égalait le record historique de CR7. Avec cette victoire (2-0), les Merengues reviennent ainsi à une longueur du FC Barcelone, qui se déplace sur la pelouse de Villarreal ce dimanche. De son côté, Séville stagne à la 9e place et subi une deuxième défaite consécutive après son élimination en Coupe du Roi face à Alavés.