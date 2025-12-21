FC Barcelone : Hansi Flick laisse planer le doute sur son avenir

Depuis son arrivée en Catalogne, Hansi Flick répond présent. Très apprécié en Catalogne, le coach allemand réalise du bon travail et a notamment permis au Barça de remporter tous les titres domestiques la saison passée en Espagne. Leader de Liga à l’heure actuelle, le Barça peut être satisfait du travail de l’ancien entraîneur du FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en 2027, son avenir fait parler. Alors qu’une prolongation serait en pourparlers selon la presse catalane, l’intéressé a laissé planer le doute sur son avenir.

«Un an et demi, c’est long pour un entraîneur. Je suis très heureux de travailler dans ce club, avec Deco et tout le staff. Mon staff est fantastique, Deco est incroyable, et j’entretiens d’excellentes relations avec lui. Je suis ici grâce au président, et il est important d’avoir sa confiance. Pour moi, un an et demi de plus me convient, mais il est également important pour moi que le président soit toujours là. Si nous jouons bien et que nous remportons des succès, c’est le principal.» Affaire à suivre.