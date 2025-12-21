CAN
CAN : Romain Saïss sort sur blessure et en pleurs avec le Maroc
C’est tout simplement terrible pour Romain Saïss. Pour l’une de ses dernières grandes compétitions avec le Maroc, le défenseur de 35 ans était titularisé lors du match d’ouverture de la CAN à la maison ce dimanche. Face aux Comores, le roc n’a pourtant pas pu jouer plus de 18 minutes de jeu.
Foot Mercato @footmercato – 20:24
18' ⏱️ Une image qu'on aime pas voir... Blessé, Romain Saïss cède sa place à El Yamiq ! @beinsports_FRVoir sur X
#CAN2025
En effet, au bout d’un quart d’heure de jeu, le joueur d’Al-Sadd a semblé souffrir d’une blessure musculaire et a été géré par les soigneurs. En pleurs, il a dû céder sa place à Jawad El Yamiq. Un nouveau coup dur pour le natif de Bourg-de-Péage qui avait déjà été blessé lors de la Coupe du monde 2022.
