Maroc : Walid Regragui juge les difficultés du match face aux Comores

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc @Maxppp
Maroc 2-0 Comores

Ce dimanche soir, le Maroc a fait le job face aux Comores lors du match d’ouverture de la CAN 2025. En conférence de presse, le sélectionneur Walid Regragui s’est confié sur cette première rencontre et a semblé peu surpris du scénario. Et il prévient déjà ses troupes avant d’affronter le Mali dans quelques jours.

«L’avantage de cette année et demie de préparation, c’est que nous avons été confrontés aux mêmes scénarios. Nous savions qu’ils allaient craquer en deuxième mi-temps. Nous avons perdu de l’énergie, mais nous avons un bon banc. Nous avons repositionné des joueurs, et voilà. Les Comores ont toujours posé des problèmes à leurs adversaires. On savait qu’ils ne seraient pas faciles. Ils n’ont rien lâché, et c’est tout à leur honneur. Face au Mali, ce sera un autre match. Ils ont beaucoup de joueurs de haut niveau. On aura peut-être moins le ballon. Ce sera un vrai test pour nous».

