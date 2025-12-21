Prono
Match Maroc - Comores en direct commenté
1re journée de Coupe d'Afrique des Nations - dimanche 21 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Maroc et Comores (Coupe d'Afrique des Nations, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Maroc et Comores. Ce match aura lieu le dimanche 21 décembre 2025 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Maroc et Comores.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Maroc et Comores en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 décembre 2025 à 20:00 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Maroc Comores en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Maroc et Comores ?
Maroc : le coach W. Regragui a choisi une formation en 4-3-3 : Y. Bono, N. Mazraoui, R. Saïss, N. Aguerd, A. Salah-Eddine, Brahim Díaz, S. Amrabat, A. Ounahi, I. Saibari, S. Rahimi, N. El Aynaoui.
Comores : de son côté, l'équipe dirigée par S. Cusin évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Y. Pandor, I. Boura, K. Toibibou, A. Soilihi, Y. Kari, F. Selemani, I. Mohamed, B. Youssouf, Z. Youssouf, Y. M'Changama, R. Saïd.
- Qui arbitre le match Maroc Comores ?
Jean-Jacques Ndala Ngambo est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Maroc Comores ?
Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay Abdallah.
- Quelle est la date et l'heure du match Maroc Comores ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 décembre 2025, coup d'envoi 20:00.
- Qui a marqué le but pour Maroc ?
Un seul but a été inscrit pour Maroc par Brahim Díaz 55'.