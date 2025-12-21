Menu Rechercher
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco 1re journée
Maroc
1 - 0
MT : 0-0
70'
Comores
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
55'
1 - 0
Brahim Díaz (PD N. Mazraoui)
mi-temps
0 - 0
11'
S. Rahimi (Penalty sauvé)
Voir le live commenté
Classement live 1 Maroc 3 4 Comores 0
Possession 75% Maroc Comores
Tirs 12 8 1 4 2 3
Grosses occasions créées 100% Maroc 1 Comores 0
Compositions Maroc 4-3-3 Comores 4-4-2
Qui va gagner ?
1 MAR N NUL 2 COM
1125 participants Terminé
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Maroc Noussair Mazraoui 1
Tirs (%)
#1 Flag Maroc Jawad Yamiq 1/2 50% #2 Flag Comores Youssouf M'Changama 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Maroc Soufiane Rahimi 2
Fautes subies
#1 Flag Maroc Azzedine Ounahi 5 #2 Flag Comores Rafiki Saïd 3 #3 Flag Comores Youssouf M'Changama 3
Tirs (%)
#1 Flag Maroc Neil El Aynaoui 0/3 0% #2 Flag Maroc Azzedine Ounahi 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Maroc Azzedine Ounahi 6/9 67% #2 Flag Comores Iyad Mohamed 4/7 57% #3 Flag Maroc Sofyan Amrabat 4/7 57%
Interceptions
#1 Flag Maroc Anass Salah-Eddine 3 #2 Flag Comores Iyad Mohamed 2 #3 Flag Comores Kenan Toibibou 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Comores Iyad Mohamed 3/3 100% #2 Flag Comores Yannis Kari 2/2 100% #3 Flag Comores Ismaël Boura 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Comores Ismaël Boura 0/4 0% #2 Flag Maroc Nayef Aguerd 0/4 0% #3 Flag Maroc Soufiane Rahimi 4/12 33%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Maroc Soufiane Rahimi 0/3 0% #2 Flag Maroc Azzedine Ounahi 0/2 0% #3 Flag Comores Rafiki Saïd 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Maroc Jawad Yamiq 40/42 95% #2 Flag Maroc Neil El Aynaoui 49/53 92% #3 Flag Maroc Sofyan Amrabat 59/64 92%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Flag Maroc Noussair Mazraoui 28 #2 Flag Maroc Azzedine Ounahi 24

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
N
D
D
D
V
V
Rencontres précédentes
100% 2 Victoires 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Warmed Omari Warmed Omari Blessure à la cheville

Match Maroc - Comores en direct commenté

1re journée de Coupe d'Afrique des Nations - dimanche 21 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Maroc et Comores (Coupe d'Afrique des Nations, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Maroc et Comores. Ce match aura lieu le dimanche 21 décembre 2025 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Maroc et Comores.

On en parle

Arbitres

Jean-Jacques Ndala Ngambo arbitre principal
Guylain Bongele Ngila arbitre assistant
Mwana Gradel Mbilizi arbitre assistant
Messie Jessie Oved Nkounkou quatrième arbitre
Babacar Sarr arbitre VAR
Dahane Beida arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Prince Moulay Abdallah Rabat
Stade Prince Moulay Abdallah
  • Année de construction : 1983
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68700
  • Affluence moyenne : 17166
  • Affluence maximum : 63000
  • % de remplissage : 31

Match en direct

Date 21 décembre 2025 20:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase Phase de poules - Groupe A - journée 1
Diffusion beIN SPORTS 2
Code MAR-COM
Zone Afrique
Équipe à domicile Maroc
Équipe à l'extérieur Comores
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Maroc et Comores en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 décembre 2025 à 20:00 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Maroc Comores en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Maroc et Comores ?

Maroc : le coach W. Regragui a choisi une formation en 4-3-3 : Y. Bono, N. Mazraoui, R. Saïss, N. Aguerd, A. Salah-Eddine, Brahim Díaz, S. Amrabat, A. Ounahi, I. Saibari, S. Rahimi, N. El Aynaoui.

Comores : de son côté, l'équipe dirigée par S. Cusin évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Y. Pandor, I. Boura, K. Toibibou, A. Soilihi, Y. Kari, F. Selemani, I. Mohamed, B. Youssouf, Z. Youssouf, Y. M'Changama, R. Saïd.

Qui arbitre le match Maroc Comores ?

Jean-Jacques Ndala Ngambo est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Maroc Comores ?

Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay Abdallah.

Quelle est la date et l'heure du match Maroc Comores ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 décembre 2025, coup d'envoi 20:00.

Qui a marqué le but pour Maroc ?

Un seul but a été inscrit pour Maroc par Brahim Díaz 55'.

