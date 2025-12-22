CAN 2025, Maroc : Brahim Diaz a fait taire tout le monde !

C’était un peu son baptême de feu, le match pour se mettre dans la peau des supporters. Arrivé en mars 2024 avec un statut de rockstar du côté de la sélection marocaine, Brahim Diaz était très attendu pour cette CAN au Maroc. L’attaquant du Real Madrid, qui avait donc décidé de refuser l’Espagne au profit des Lions de l’Atlas, devait enfiler le costume de star offensive marocaine dans cette compétition. Car ces derniers mois, nombreux pointaient du doigt son rendement et son jeu balle au pied.

Si Brahim Diaz avait rapidement trouvé le chemin des filets en sélection et qu’il a d’ailleurs terminé meilleur buteur des qualifications à la CAN, il ne s’était pas pour autant mis tous les supporters marocains dans la poche. Avec une attaque orpheline des joueurs à forte personnalité comme Sofiane Boufal et Hakim Ziyech, Brahim Diaz devait assumer ce nouveau rôle. Celui d’une plaque tournante de l’attaque marocaine et, plus globalement, d’une équipe construite autour de lui. Ce dimanche, pour son gros test, il a répondu présent.

Brahim Diaz homme du match !

Dès le début de la rencontre, il a semblé comme animé par l’envie de bien faire, de montrer qu’il était bien impliqué dans une compétition ultra importante pour tout un pays. Seul joueur vraiment déterminé à provoquer balle au pied, il a rapidement obtenu un penalty dans cette rencontre (10e). Et s’il a longtemps négocié pour le tirer au nez et à la barbe du tireur attitré Soufiane Rahimi, le Madrilène n’a pas obtenu gain de cause et son coéquipier n’a pas réussi, non plus, à le transformer. «Le tireur officiel, c’est Soufiane. Ensuite, il y a Brahim et Azzedine Ounahi. Brahim a voulu se rassurer, mais au final, la hiérarchie a été respectée» expliquait à ce sujet Walid Regragui. Qu’importe, cette détermination, Brahim Diaz l’a gardée tout au long de la rencontre, quitte à parfois ne pas trop maîtriser son geste, comme sur ce tacle appuyé sur le gardien comorien.

S’il aurait pu obtenir un nouveau penalty en première période sans une petite main de sa part au départ de l’action, Brahim Diaz a délivré tout un peuple en seconde période en étant à la réception d’un bon centre de Noussair Mazraoui. Le but libérateur pour lui, qui a pu exulter devant son public après des derniers mois plus difficiles. « C’est ça le football d’aujourd’hui. Tu joues un mauvais match et ça dit que tu es mauvais. Il apporte beaucoup à cette équipe, même s’il ne marque pas ou ne fait pas de passe décisive. Il apporte à l’équipe, et même en dehors ! Il ne faut pas être directement négatif sur lui. Je suis content, il a marqué et il est élu homme du match. Il a patienté et a fait son boulot », confiait à son sujet Ismaël Saibari en zone mixte. Acclamé par le stade à sa sortie, élu homme du match de ce match d’ouverture, Brahim Diaz a vécu cette rencontre comme une vraie bouffée d’air frais après un début de saison compliqué au Real Madrid.