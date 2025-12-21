Maroc : Nayef Aguerd donne des nouvelles d’Achraf Hakimi

Ce dimanche soir, le Maroc a parfaitement lancé sa CAN à domicile avec une victoire face aux Comores à Rabat (2-0). Un succès mérité qui a mis du temps à se dessiner. Après une première période frustrante, les Lions de l’Atlas ont fait la différence en seconde période avec un but de Brahim Diaz et une réalisation somptueuse d’Ayoub El Kaabi. Avec tout ce spectacle, Walid Regragui n’a pas eu besoin de faire entrer Achraf Hakimi.

Lancé dans un contre-la-montre depuis sa blessure face au Bayern Munich le 4 novembre dernier, le défenseur droit marocain est apte pour la CAN. Ce dimanche soir, Nayef Aguerd, son coéquipier en sélection, a donné des nouvelles rassurantes de son compatriote : «premièrement on est très fiers de lui. C’est un ami, je suis très proche de lui. Dommage qu’il ait eu cette blessure mais je ne m’inquiète pas, il est revenu à temps. Il rajoute son leadership dans le vestiaire. Le jour où il sera prêt, il va nous rajouter un plus, c’est notre capitaine et on est très contents pour lui.»