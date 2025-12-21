Menu Rechercher
CAN : l’incroyable retourné acrobatique d’Ayoub El Kaabi face aux Comores

Maroc 2-0 Comores

Pour le premier match de cette CAN 2025, le Maroc, pays-hôte, recevait les Comores. Une rencontre importante pour les Lions de l’Atlas qui n’avaient pas le droit à l’erreur. Et après une première période dominée par les Marocains, mais sans but, les locaux ont trouvé la faille en seconde période.

beIN SPORTS
[⚽ VIDÉO BUT] 🏆 #CAN2025 #MARCOM
😱😱 Le BUT EXCEPTIONNEL du Maroc pour le 2-0 !!!
🔥🇲🇦 Ayoub El Kaabi signe un retourné acrobatique complètement fou !
😍 Déjà le plus beau but de cette CAN ?
Alors que les Marocains ont trouvé la faille suite à une belle action conclue par Brahim Diaz, c’est Ayoub El Kaabi qui a scellé le succès des siens. Et de quelle manière ! Trouvé sur un délice de ballon de Salah-Eddine, l’attaquant de l’Olympiakos, entré en jeu, a trompé Yannick Pandor avec un incroyable retourné acrobatique en première intention. On tient sûrement le but de la compétition.

