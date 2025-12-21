CAN : l’incroyable retourné acrobatique d’Ayoub El Kaabi face aux Comores
Pour le premier match de cette CAN 2025, le Maroc, pays-hôte, recevait les Comores. Une rencontre importante pour les Lions de l’Atlas qui n’avaient pas le droit à l’erreur. Et après une première période dominée par les Marocains, mais sans but, les locaux ont trouvé la faille en seconde période.
😱😱 Le BUT EXCEPTIONNEL du Maroc pour le 2-0 !!!
🔥🇲🇦 Ayoub El Kaabi signe un retourné acrobatique complètement fou !
😍 Déjà le plus beau but de cette CAN ?
Alors que les Marocains ont trouvé la faille suite à une belle action conclue par Brahim Diaz, c’est Ayoub El Kaabi qui a scellé le succès des siens. Et de quelle manière ! Trouvé sur un délice de ballon de Salah-Eddine, l’attaquant de l’Olympiakos, entré en jeu, a trompé Yannick Pandor avec un incroyable retourné acrobatique en première intention. On tient sûrement le but de la compétition.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Real Madrid : les mots forts de Kylian Mbappé pour Cristiano Ronaldo après sa soirée extraordinaire
Explorer