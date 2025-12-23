La bataille entre l’OM et l’OL fait rage pour Himad Abdelli !

L’argent ne coule pas à flots en Ligue 1, et les directeurs sportifs le savent : le mercato d’hiver 2026 sera celui de l’intelligence et des "bons coups". À ce petit jeu, un nom revient avec insistance sur toutes les lèvres : Himad Abdelli. Le maître à jouer d’Angers SCO, libre en juin prochain, représente l’opportunité de marché parfaite. Et forcément, ça se bouscule au portillon.

S’il ne présente pas des statistiques affolantes sur le papier (2 buts en 13 matchs), l’international algérien de 26 ans est le baromètre d’une équipe angevine surprenante 10e de Ligue 1. Créatif, juste techniquement et désormais mature, il a franchi un cap. Une montée en puissance qu’il nous confiait d’ailleurs en exclusivité il y a quelques jours : « je reviens à 100% (…). J’ai maintenant l’expérience de la Ligue 1, je ne suis plus gêné par les douleurs. Je pense que cette année ça peut être ma saison référence. » Des performances qui ont convaincu les deux géants olympiques de passer à l’attaque.

L’OM et l’OL ont avancé leurs pions

Actuellement au Maroc pour disputer la CAN avec les Fennecs, Abdelli, qui va affronter le Soudan avec l’Algérie ce mercredi, n’a pas la tête qu’au terrain. Son téléphone chauffe. Selon nos informations, l’OM et l’OL ont tous deux avancé leurs pions, mais le plus dur reste à faire pour le joueur : choisir. Une chose est certaine, le joueur ne veut pas faire traîner le dossier.

Libre de s’engager officiellement où il le souhaite dès le 1er janvier (pour une arrivée libre en juillet ou un transfert à prix réduit cet hiver), il veut être fixé au plus vite, sans attendre la fin du mercato. La balle est dans le camp de l’Angevin. On devrait rapidement en savoir plus sur un dossier qui risque d’enflammer les supporters de chaque camp qui devraient faire peser de tout leur poids la future décision de l’international algérien aux plus de 200 matches pros en France et dont le nom a été associé au Séville FC il y a quelques jours.