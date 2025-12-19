Himad Abdelli : « cette année peut être ma saison référence »

Foot Mercato : comment tu te sens en ce début de saison ?

Himad Abdelli : je me sens bien, de retour après ma blessure. Cet été, ça a été un peu chamboulé parce que j’ai eu mon opération. Mais là, je retrouve vraiment ma vraie forme comme la saison dernière. Et petit à petit, je reviens à 100% et je sens que je m’améliore au fil des matchs. J’ai maintenant l’expérience de la Ligue 1, je ne suis plus gêné par les douleurs. Je pense que cette année ça peut être ma saison référence.

Foot Mercato : sur le terrain, quel est ton profil de joueur ?

HA : j’aime bien prendre du plaisir sur le terrain, tout ce qui est statistique, ce n’est pas pour moi. Si je sens que je produis un bon foot sur le terrain, que je réussis un bon contrôle, une bonne passe ou un dribble, je préfère ça que faire des stats tous les matchs. Un match plein pour moi, c’est un match où tu ne perds pas beaucoup de ballons. C’est notre rôle nous, les milieux, ne pas perdre beaucoup de ballons, faire avancer le jeu. Les gens doivent se régaler. C’est toujours plaisant de marquer ou de faire des passes décisives. Mais moi, je préfère quand mon équipe joue bien au ballon.

Foot Mercato : quelles sont tes sources d’inspiration ?

HA : Zinedine Zidane, c’est celui qui a fait kiffer la plupart des gens de ma génération. C’est vraiment le mec qui s’en foutait des stats. Il voulait faire du beau jeu sur le terrain, montrer ses qualités. Et après, les buts et les passes décisives sont venues.

« Le coach me dit que je suis un leader naturel »

Foot Mercato : quel est ton rôle dans le vestiaire du SCO ?

HA : je suis dans une tranche d’âge entre les jeunes et les anciens. Donc moi, je fais le lien entre les deux. Ça se passe bien et tout le groupe vit bien. Le coach me dit souvent que je suis un leader naturel. Je ne suis pas le joueur qui va prendre la parole, qui va encourager les mecs avec des discours. Mais sur le terrain, c’est autre chose, il faut montrer qu’on est là et emmener tout le monde avec soi.

Foot Mercato : match nul contre Marseille et Monaco, des défaites de justesse contre Paris et Lyon. Vous êtes une équipe qui est capable d’embêter les gros cette saison ?

HA : je pense qu’on est capable d’embêter pas mal d’équipes. Maintenant, le plus important, comme on l’a dit, ce sont les points, les victoires. C’est à nous de marquer, de ne pas encaisser derrière, parce que par exemple contre Marseille, on en prend deux assez rapidement. Je pense que si on jouait bien le coup, on pouvait peut-être même gagner au Vélodrome.

Foot Mercato : tu entretiens quelle relation avec Belkebla ton compatriote qui occupe le double pivot avec toi ?

HA : en-dehors du terrain, c’est un ami, on se voit souvent. Sur le terrain, on se complète. C’est un très bon joueur de foot. Il court beaucoup et il a une grosse activité sur le terrain. On se complète bien et je pense qu’on le ressent au niveau des matchs. Au milieu, on essaie de bien gérer et ça marche plutôt bien.

« On va essayer de se maintenir le plus rapidement possible »

Foot Mercato : quelles sont les ambitions d’Angers dans cette Ligue 1, obtenir le maintien ?

HA : nous, les joueurs, on espère plus. Maintenant, on sait que le maintien, c’est notre objectif premier. Pour l’instant, on est dans cette course-là. Donc, on ne peut pas se mentir. On va essayer de se maintenir le plus rapidement possible. Si c’est fait, on essayera d’aller gratter des places plus haut dans le classement.

Foot Mercato : il y a deux jeunes à Angers qui font fortes impressions Prosper Peter et Sidiki Chérif, que penses-tu de ces 2 joueurs ?

HA : je suis content pour eux parce qu’à 18 ans, jouer en Ligue 1, titulaire ou remplaçant, c’est beau. Ils marquent des buts. Maintenant, c’est à eux de travailler encore plus pour espérer aller le plus haut possible. Sidiki ça fait plus longtemps qu’il s’entraîne avec nous. Il a été freiné par une blessure l’année dernière. Prosper, devant le but, il est bon, pareil pour Sidiki. Ce sont des bons petits jeunes attaquants. Maintenant, à eux d’être costauds et d’embêter le coach pour que l’un des 2 soit titulaire.

Foot Mercato : en juin 2023 tu effectues des débuts avec la sélection algérienne face à l’Ouganda, comment as-tu vécu ce moment ?

HA : c’était une immense fierté. J’ai repensé à mes grands-parents, à mon père, à ma famille. Quand tu commences le match titulaire, tu n’as qu’une envie, c’est de tout donner et de gagner. En plus pour la petite anecdote, ma première sélection, c’était un double pivot avec Haris Belkebla, qui est aujourd’hui mon pote et coéquipier à Angers.

Foot Mercato : tu as toujours voulu représenter l’Algérie ?

HA : il faudrait convoquer mes amis d’enfance, pour qu’ils le disent. Mais moi, j’ai toujours parlé de l’Algérie. Personne ne pouvait me dire « tu vas aller, je ne sais pas où, en équipe de France ». Même si je sais qu’à l’heure d’aujourd’hui, je ne serai pas en équipe de France. À chaque fois que j’allais chez mes grands-parents, ils me parlaient de ça, parce que j’étais avec mon frère, je faisais du foot. Mon grand-père me disait de jouer pour l’Algérie, je me souviens qu’on regardait les matchs sur Canal Algérie. C’est parti de mon grand-père, cet amour pour ce pays. Je me suis toujours dit que j’allais rendre fiers mes grands-parents. D’ailleurs le dernier match à Tizi Ouzou que j’ai joué avec l’Algérie, mon grand-père est venu avec mon père.

Foot Mercato : comment tu peux décrire la passion du peuple algérien ?

HA : j’ai été jouer en Algérie, à Annaba et l’ambiance, je n’avais jamais vu ça. C’était la première fois de ma vie que je voyais une telle ambiance. Et pourtant j’en ai fait des stades. C’est impossible à décrire.

« Avec l’Algérie, je vais saisir ma chance à fond comme je l’ai toujours fait »

Foot Mercato : avec tes performances en club, as-tu toujours gardé l’espoir de retrouver la sélection ?

HA : même en étant blessé, j’avais l’espoir. Je regardais la liste, je me disais, bon, on ne sait jamais. Maintenant, là j’ai l’opportunité de retrouver l’équipe nationale. Je vais saisir ma chance à fond comme je l’ai toujours fait car pour moi, l’équipe nationale est au-dessus de tout.

Foot Mercato : tu penses que l’Algérie peut remporter cette CAN 2025 ?

HA : en tant qu’algérien, je vais te dire, In Shaa Allah, on gagne. Après, c’est sûr quand tu vois, les deux dernières CAN, on est sorti en poules, ça a été dur. Je pense qu’il y a eu du changement, du nouveau. On va peut-être choquer plus d’une sélection parce que maintenant, les gens s’attendent à qu’on sorte en poules, c’est à nous de les choquer. Je pense qu’au Maroc, on a toutes nos chances, parce que les installations vont être bonnes, les terrains vont être bons.