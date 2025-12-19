PSG : l’explication hallucinante de Luis Enrique sur la blessure de Matvey Safonov

Si le Paris Saint-Germain a vécu une année 2025 exceptionnelle, cette saison 2025/2026 est sans répit pour le staff médical rouge et bleu. Pas vraiment épargné par les blessures depuis le mois d’août, le club de la capitale vient de perdre deux nouveaux joueurs. Pour Kang-in Lee, c’était attendu. Sorti dès la 34e minute face à Flamengo et remplacé par Senny Mayulu, le Sud-Coréen se tenait l’arrière de la cuisse. L’annonce de son indisponibilité pour plusieurs semaines n’a donc pas surpris grand monde. En revanche, personne n’avait vu venir la partie du communiqué médical concernant Matvey Safonov.

« Matvey Safonov souffre d’une fracture de la main gauche, suite au match face à Flamengo. Un nouveau point sera fait d’ici 3 à 4 semaines. » Un énorme coup dur pour le portier russe qui avait réussi à installer le doute dans l’esprit de son entraîneur concernant la hiérarchie des gardiens du PSG. Mais comment Safonov a-t-il pu se blesser alors que les images de sa prestation lors des tirs au but ne laissaient rien transparaître ? Présent face aux médias à l’occasion de la conférence de presse organisée à la veille du 32e de finale de Coupe de France face au Vendée FF, Luis Enrique a tenté d’expliquer ce qui est arrivé à son joueur, sans en être certain à 100%.

«Il a arrêté les deux derniers tirs au but avec la fracture»

« Je ne peux rien expliquer, c’est incroyable. Les joueurs ne savent pas comment ça s’est passé. On pense que ça s’est passé lors du troisième tir au but où il a fait un mouvement bizarre. Il a une fracture, il a arrêté les deux derniers tirs au but avec la fracture. L’adrénaline est tellement forte que je pense qu’il aurait pu arrêter tous les tirs au but sans douleur. Mais c’est le karma. Ce qu’on a montré, spécialement Safonov, c’est la capacité à être prêt à aider ton équipe, peu importe le match. On est tous prêts. C’est cette mentalité que l’on veut des joueurs qui sont au PSG et ceux qui peuvent arriver au club. Prêts pour aider l’équipe, les coéquipiers et aider tout le temps », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Je n’ai pas pu encore parler avec lui. On peut dire que c’est le karma. Quand il y a des choses négatives, tu peux apprendre beaucoup. Il a fait un très grand match, pareil pour les quatre derniers matches qu’il a joués. La vie lui a dit qu’il doit se reposer, d’accepter ça. Avec sa mentalité, il va revenir plus vite que prévu, il a cette caractéristique. » La course contre-la-montre est désormais lancée pour Matvey Safonov qui espère revenir pour le début de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions.