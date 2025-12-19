Menu Rechercher
OM : Roberto De Zerbi annonce 2 grands retours

Bourg-Péronnas Marseille

Ce vendredi, Roberto De Zerbi était de passage en conférence de presse avant le match de Coupe de France face à Bourg-Péronnas. L’Italien a annoncé d’ailleurs deux retours très attendus puisque Facundo Medina et Hamed Junior Traoré, blessés depuis plusieurs mois, seront là.

«Ils seront du voyage, je ne pense pas qu’ils commenceront le match, mais ils seront disponibles. Ils sont très importants. Facundo Medina a ce qu’il nous manque un petit peu : la folie positive, la personnalité, un peu de méchanceté. On n’aurait pas pris le but de Toulouse avec Medina. Traoré peut jouer en 10. On peut faire respirer Paixão et Greenwood. Quand Traoré se sent bien, il peut faire des différences.» Deux bonnes nouvelles donc pour les Phocéens.

