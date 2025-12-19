Le PSG annonce un énorme coup dur pour Matvey Safonov

À la veille de son 32e de finale de Coupe de France, le Paris Saint-Germain est rentré de Doha avec plusieurs mauvaises nouvelles dans ses valises. Titulaire au coup d’envoi de la finale de la Coupe Intercontinentale, Kang-in Lee était sorti dès la 34e minute. Touché à la cuisse, le milieu offensif sud-coréen ne reviendra pas de sitôt. Autre absent probable du match de demain face au Vendée FF, Bradley Barcola ne s’entraînera pas ce vendredi. En revanche, la mauvaise nouvelle du jour concerne Matvey Safonov. Le PSG annonce en effet que le héros de la séance de tirs au but est rentré blessé du Qatar.

«Le point médical de ce vendredi 19 décembre concerne Lee Kang-In, Matvey Safonov et Bradley Barcola. Victime d’une lésion musculaire à la cuisse gauche lors du match de mercredi contre Flamengo, Lee Kang-In sera indisponible plusieurs semaines. Matvey Safonov souffre d’une fracture de la main gauche, suite au match face à Flamengo. Un nouveau point sera fait d’ici 3 à 4 semaines. Bradley Barcola reste en soins à la suite d’une fatigue musculaire», indique le communiqué du club de la capitale sur son site officiel.

Encore deux grosses blessures au PSG

Un énorme coup dur pour Safonov. Le Russe venait d’aligner quatre titularisations consécutives suite à la blessure de son concurrent à Monaco et ses performances, notamment celle de mercredi, avaient clairement remis en question le statut de numéro 1 de Lucas Chevalier. Un bouleversement de hiérarchie qui s’est fait sentir suite aux déclarations d’un clan Chevalier pas très serein. Désireux de prouver sa valeur depuis le départ de Gianluigi Donnarumma, Safonov devra prendre son mal en patience. De son côté, Chevalier bénéficie d’un coup de pouce du destin et il devra en profiter pour mettre fin au débat.

Enfin, c’est aussi un gros coup d’arrêt pour Kang-in Lee. Souvent annoncé partant l’été dernier, le Sud-Coréen avait profité des absences sur blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, et de la méforme de Bradley Barcola pour gratter du temps de jeu. Il s’était d’ailleurs montré performant et restait sur 1 but et 2 passes décisives lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1. Décidément, le PSG est loin d’en avoir terminé avec les pépins physiques durant cette saison 2025/2026.