Benfica dénonce un scandale et accuse le Sporting CP

Le club de Benfica a exprimé sa colère après la victoire controversée du Sporting en Coupe du Portugal face à Santa Clara (2-3). Menés au score, les Lisboètes ont bénéficié d’un penalty accordé après une longue consultation de la VAR, permettant à leur adversaire d’égaliser et d’atteindre finalement la prolongation, où il a assuré sa victoire. Dans un communiqué très sévère, le club de José Mourinho dénonce un arbitrage biaisé et accuse son rival local de bénéficier systématiquement d’avantages discutables, remettant en cause la crédibilité du football portugais.

« Encore un épisode scandaleux. Ce qui s’est passé lors de ce match de la Coupe du Portugal aux Açores est indescriptible et inacceptable pour la crédibilité du football portugais. Il a fallu 12 minutes pour trouver un penalty afin de favoriser la même équipe, comme à chaque fois. Sur le même terrain où, l’année dernière, un penalty clair et évident contre le Sporting n’a même pas mérité l’attention du VAR et où, cette saison déjà, il a gagné grâce à un corner fantôme. Des phénomènes qui se produisent chaque fois que le Sporting ne gagne pas. Quelqu’un doit être tenu responsable de ce discrédit total qui tue le football portugais. Cette densité du calendrier n’a aucun intérêt si les compétitions sont décidées avant même d’avoir commencé », est inscrit dans le communiqué de Benfica. Le message est passé.