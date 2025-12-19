Benfica dénonce un scandale et accuse le Sporting CP
Le club de Benfica a exprimé sa colère après la victoire controversée du Sporting en Coupe du Portugal face à Santa Clara (2-3). Menés au score, les Lisboètes ont bénéficié d’un penalty accordé après une longue consultation de la VAR, permettant à leur adversaire d’égaliser et d’atteindre finalement la prolongation, où il a assuré sa victoire. Dans un communiqué très sévère, le club de José Mourinho dénonce un arbitrage biaisé et accuse son rival local de bénéficier systématiquement d’avantages discutables, remettant en cause la crédibilité du football portugais.
O que se passou neste jogo da Taça de Portugal nos Açores é inqualificável e inaceitável para a credibilidade do futebol português. 12 minutos para encontrarem um penálti para beneficiar a mesma equipa de sempre, vez após vez.
No mesmo campo onde o ano passado uma grande penalidade clara e evidente contra o Sporting nem mereceu a atenção do VAR e onde, já esta época, venceu com um canto fantasma. Fenómenos que acontecem sempre que o Sporting não está a ganhar.
É preciso que alguém seja responsável por este descrédito total que está a matar o futebol português. Não vale a pena esta densidade no calendário se as competições forem decididas antes de começarem.
« Encore un épisode scandaleux. Ce qui s’est passé lors de ce match de la Coupe du Portugal aux Açores est indescriptible et inacceptable pour la crédibilité du football portugais. Il a fallu 12 minutes pour trouver un penalty afin de favoriser la même équipe, comme à chaque fois. Sur le même terrain où, l’année dernière, un penalty clair et évident contre le Sporting n’a même pas mérité l’attention du VAR et où, cette saison déjà, il a gagné grâce à un corner fantôme. Des phénomènes qui se produisent chaque fois que le Sporting ne gagne pas. Quelqu’un doit être tenu responsable de ce discrédit total qui tue le football portugais. Cette densité du calendrier n’a aucun intérêt si les compétitions sont décidées avant même d’avoir commencé », est inscrit dans le communiqué de Benfica. Le message est passé.
