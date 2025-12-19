Liverpool : Mohamed Salah a présenté ses excuses au vestiaire

Mohamed Salah a fait son mea-culpa. L’Égyptien de 33 ans a tenu à présenter ses excuses à ses coéquipiers de Liverpool après sa récente sortie médiatique, qui avait semé le doute sur son avenir au club. L’attaquant égyptien avait notamment dénoncé le fait d’être pris pour un bouc émissaire après une série de résultats décevants, évoquant même une relation dégradée avec son entraîneur, Arne Slot. Mais avant de rejoindre la sélection égyptienne pour la CAN, le joueur de 33 ans a reconnu que ses propos avaient pu affecter le vestiaire et s’est excusé de son coup de sang à l’issue du match contre Leeds United.

«Mo peut dire ce qu’il veut. (…) Il s’est excusé auprès de nous en disant : "si j’ai affecté quelqu’un ou si je vous ai fait ressentir quoi que ce soit, je m’en excuse", a confié Curtis Jones, assurant que l’incident était clos. Quand il y a eu de la colère de notre part, moi y compris, ça a toujours été pour de bonnes raisons. Sur le moment, ça n’est peut-être pas sorti de la meilleure façon, mais ce n’était jamais pour nuire à l’équipe, au staff, à l’entraîneur ou à qui que ce soit. C’est derrière nous maintenant, on se sent bien ensemble, on joue bien et on recommence à gagner», a ajouté le joueur de Liverpool, affirmant que la sortie de Mohamed Salah a redynamisé le groupe des Reds.