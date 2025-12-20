Tottenham-Liverpool : les compositions officielles

Englué en milieu de tableau, Tottenham cherche à se relancer face à un Liverpool sur la pente ascendante à l’approche des fêtes (coup d’envoi à 18h30). Dans une rencontre marquée par les absences de joueurs retenus par la CAN (Bissouma, écarté du groupe puis blessé mais invité surprise de la liste du Mali et Sarr chez les Spurs, Salah chez les Reds), les Londoniens veulent se rapprocher des places européennes alors que les visiteurs peuvent confirmer leur regain de forme et revenir à hauteur de la 4e place.

Un seul changement dans le XI de Thomas Frank après la défaite à Nottingham le week-end dernier : Lucas Bergvall devrait être titularisé au poste de numéro 10, alors que les ailes seront occupées par Mohammed Kudus et Xavi Simons. Randal Kolo Muani évoluera en pointe, reléguant donc Richarlison sur le banc, où il sera accompagné par Mathys Tel, toujours en manque de temps de jeu. Chez les Reds, Arne Slot ne change qu’un seul titulaire après la victoire contre Brighton : de retour de suspension, Conor Bradley prend la place de Joe Gomez dans le couloir droit de la défense, ce dernier étant sorti sur blessure contre les Seagulls. Les Français Ibrahima Konaté et Hugo Ekitiké sont bien évidemment titulaires dans le 4-2-3-1 du Néerlandais.

Les compositions officielles :

Tottenham (4-2-3-1) : Vicario – Porro, Romero (cap.), Van de Ven, Spence – Bentancur, Gray – Kudus, Bergvall, Simons – Kolo Muani.

Liverpool (4-2-3-1) : Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk (cap.), Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz – Ekitiké.