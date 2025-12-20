Thiago Silva fait son retour au FC Porto !

Après avoir quitté l’Europe à l’été 2024 pour rejoindre Fluminense, Thiago Silva est de retour. Ces derniers jours, de nombreuses informations expliquaient que le Brésilien souhaitait quitter son club formateur pour tenter une dernière aventure dans le Vieux Continent. Après un intérêt affirmé de l’AC Milan, où le joueur était passé entre 2009 et 2012, il se disait que le FC Porto était également sur le coup.

Les rumeurs se sont imposées comme une vérité puisque tout s’est accéléré ce samedi après-midi. À peine une heure après la révélation de la future signature du Brésilien via la presse portugaise, Porto a officialisé le retour d’O Monstro, presque 20 ans après son départ du club lorsqu’il évoluait encore avec l’équipe B. A la clé : un contrat de 6 mois, plus une année en option.

Objectif Coupe du Monde 2026

«Thiago Silva rejoint le Futebol Clube do Porto. Le défenseur central brésilien de renom revient à Porto après avoir mis fin à son contrat avec Fluminense, où il a joué ces deux dernières saisons. Il revient ainsi dans un club où il a joué pendant la saison 2004/05, évoluant à l’époque uniquement pour le FC Porto B. C’est en quelque sorte la fin d’un cycle parfait, avec le retour dans un club qu’il connaît déjà, à la recherche de ce qui lui manquait à l’époque : la gloire dans l’équipe première», peut-on lire dans le communique.

Pour Thiago Silva, ce retour en Europe est surtout une façon de s’offrir une belle vitrine à six mois de la Coupe du Monde, son dernier objectif avec la Seleçao comme il l’avait récemment confié (il n’a plus été appelé depuis 2022). Leaders du championnat portugais, les Dragons se sont également qualifiés pour la phase finale de Ligue Europa en terminant 8es. Ils auront désormais un atout de plus, et de taille, dans la quête de leurs objectifs.