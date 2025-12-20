Le retour en Europe de Thiago Silva se précise

Libre de tout contrat depuis sa résiliation à l’amiable avec Fluminense, Thiago Silva attise déjà les convoitises en Europe. À 41 ans, le défenseur central n’envisage pas la retraite et souhaite rapidement trancher concernant la suite de sa carrière. Selon ESPN, l’AC Milan étudie sérieusement la possibilité de rapatrier le Brésilien dès le mercato hivernal afin de renforcer son secteur défensif. Le club lombard garde un excellent souvenir de son passage entre 2009 et 2012, période durant laquelle il avait remporté un titre de champion d’Italie avant de rejoindre le PSG.

Après avoir quitté Chelsea puis retrouvé Fluminense, où il était titulaire régulier depuis mai 2024, Thiago Silva privilégie un retour en Europe, notamment pour se rapprocher de sa famille installée à Londres. Un retour en Angleterre reste une option crédible, d’autant que ses deux fils évoluent dans les équipes de jeunes de Chelsea et que l’aîné, Isago, a récemment signé son premier contrat professionnel. En parallèle de l’intérêt milanais, le FC Porto s’est également renseigné sur sa situation, même si le défenseur n’y avait évolué qu’avec l’équipe réserve lors de son passage au Portugal.