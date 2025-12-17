Thiago Silva quitte Fluminense

Comme attendu, Thiago Silva a annoncé à la direction de Fluminense son désir de quitter le club. À six mois de la fin de son contrat, le défenseur brésilien a fait le choix de résilier pour s’offrir un dernier challenge. Selon les dernières informations, c’est en Europe que le joueur de 41 ans souhaiterait désormais poser ses valises, avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2026.

«Fluminense FC informe que Thiago Silva a officialisé, dans l’après-midi de ce mardi (16/12), au CT Carlos Castilho, sa résiliation de contrat avec le club. Formé dans les équipes de jeunes du Tricolore, Thiago clôture sa deuxième passe pour l’équipe professionnelle. Champion de la coupe du Brésil 2007, le capitaine a disputé 212 matchs pour 19 buts sous le maillot tricolore. Thiago Silva, qui est revenu au club l’année dernière en tant que légende du football mondial, laisse un héritage de dévouement et d’amour à Fluminense. Le club remercie tout le dévouement et le professionnalisme du joueur durant son parcours et lui souhaite beaucoup de succès dans sa nouvelle étape», indique Fluminense.