Manchester City : Pep Guardiola tacle Rayan Cherki malgré son but splendide

Manchester City est en forme. Les joueurs de Pep Guardiola ont enchaîné quatre victoires de rang en Premier League, ils sont allés battre le Real Madrid au Bernabéu en Ligue des Champions (2-1) et hier soir, ils se sont qualifiés pour les demi-finales de la Carabao Cup grâce à leur succès 2 buts à 0 contre Brentford. Une victoire acquise en partie grâce au but génial inscrit par Rayan Cherki.

Suite à un corner, le Français est trouvé aux abords de la surface, efface un adversaire avant d’envoyer une frappe surpuissante dans la lucarne de Valdimarsson. Une réalisation fêtée « à la Haaland » par l’ancien Lyonnais qui n’a pas manqué d’emballer les réseaux sociaux. « Quel joueur », a même posté Erling Haaland en commentaire d’un post de Cherki sur sa célébration sur Instagram. Auteur de son quatrième but de la saison avec les Cityzens, le natif de Lyon pouvait célébrer.

«Même un aveugle pourrait le voir»

Mais si l’enflammade était de mise hier soir, Pep Guardiola a rappelé à l’international tricolore qu’il évolue dans un club où un très beau but ne suffit pas. Remplacé par Bernardo Silva peu après l’heure de jeu, le Français a tout d’abord été encensé par son coach. « C’est un joueur exceptionnel et il a marqué un but fantastique. Même un aveugle pourrait le voir. » Mais dans la foulée, le Catalan a envoyé un message clair à son numéro 10. Pour être au top, il faut en faire un peu plus.

« Je suis heureux qu’il ait ouvert le score, mais après cela, je trouve qu’il n’a pas très bien joué. Il ne remplissait plus son rôle défensif, car il avait perdu son énergie. Ce que j’aime chez Savinho, c’est qu’il se donne toujours à fond. Il (Cherki) est jeune, mais toujours très agressif et, comme les autres, il peut devenir encore meilleur lorsqu’il prend la bonne décision finale. » Il n’y a pas de brouille entre Guardiola et son joueur, mais Rayan Cherki est prévenu !