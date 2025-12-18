Menu Rechercher
Commenter 14
League Cup

Manchester City : Pep Guardiola tacle Rayan Cherki malgré son but splendide

Auteur d’un but fantastique en Carabao Cup face à Brentford, le Français a participé à la qualification des siens. Mais à l’issue du match, il s’est fait tirer les oreilles par son entraîneur.

Par Matthieu Margueritte
2 min.
Rayan Cherki buteur avec Manchester City @Maxppp
Man City 2-0 Brentford

Manchester City est en forme. Les joueurs de Pep Guardiola ont enchaîné quatre victoires de rang en Premier League, ils sont allés battre le Real Madrid au Bernabéu en Ligue des Champions (2-1) et hier soir, ils se sont qualifiés pour les demi-finales de la Carabao Cup grâce à leur succès 2 buts à 0 contre Brentford. Une victoire acquise en partie grâce au but génial inscrit par Rayan Cherki.

La suite après cette publicité

Suite à un corner, le Français est trouvé aux abords de la surface, efface un adversaire avant d’envoyer une frappe surpuissante dans la lucarne de Valdimarsson. Une réalisation fêtée « à la Haaland » par l’ancien Lyonnais qui n’a pas manqué d’emballer les réseaux sociaux. « Quel joueur », a même posté Erling Haaland en commentaire d’un post de Cherki sur sa célébration sur Instagram. Auteur de son quatrième but de la saison avec les Cityzens, le natif de Lyon pouvait célébrer.

La suite après cette publicité

«Même un aveugle pourrait le voir»

Mais si l’enflammade était de mise hier soir, Pep Guardiola a rappelé à l’international tricolore qu’il évolue dans un club où un très beau but ne suffit pas. Remplacé par Bernardo Silva peu après l’heure de jeu, le Français a tout d’abord été encensé par son coach. « C’est un joueur exceptionnel et il a marqué un but fantastique. Même un aveugle pourrait le voir. » Mais dans la foulée, le Catalan a envoyé un message clair à son numéro 10. Pour être au top, il faut en faire un peu plus.

Manchester City
Rayan Cherki. Incredible. 🚀🤯
Voir sur X

« Je suis heureux qu’il ait ouvert le score, mais après cela, je trouve qu’il n’a pas très bien joué. Il ne remplissait plus son rôle défensif, car il avait perdu son énergie. Ce que j’aime chez Savinho, c’est qu’il se donne toujours à fond. Il (Cherki) est jeune, mais toujours très agressif et, comme les autres, il peut devenir encore meilleur lorsqu’il prend la bonne décision finale. » Il n’y a pas de brouille entre Guardiola et son joueur, mais Rayan Cherki est prévenu !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

League Cup
Man City
Rayan Cherki

En savoir plus sur

League Cup League Cup
Man City Logo Manchester City FC
Rayan Cherki Rayan Cherki
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier