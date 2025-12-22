Menu Rechercher
Manchester City : Pep Guardiola va contrôler le poids de ses joueurs à Noël

Tout écart sera contrôlé. Pep Guardiola a décidé d’instaurer une pesée obligatoire pour ses joueurs de Manchester City le jour de Noël et prévenu que quiconque reviendrait en surpoids ne ferait pas le déplacement pour affronter Nottingham Forest en Premier League. « Ils peuvent manger, mais je veux les contrôler, a-t-il expliqué dans des propos relayés par le Daily Mail. Je dois faire une sélection pour le 27 contre Nottingham Forest. Imaginez un joueur qui est parfait mais qui reviendrait avec trois kilos de plus ? Il restera à Manchester. Il ne voyagera pas à Nottingham Forest. C’est certain. »

Le technicien espagnol veut maintenir la condition physique optimale de ses joueurs pendant la période chargée des fêtes, après avoir refusé la demande de repos de ses joueurs dimanche dernier malgré leur victoire 3-0 contre West Ham. Interrogé sur l’état physique de l’effectif après la dernière pesée vendredi, Guardiola a félicité ses joueurs pour leur intensité : « Tout était parfait, en forme. Vous les voyez courir aujourd’hui ? Le problème ce n’est pas courir… Vous les avez vus tous ? Phil et Erling aujourd’hui ? Oh, j’adore ça. La saison dernière ce n’était pas le cas. »

