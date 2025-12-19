Menu Rechercher
Man City : Pep Guardiola explique ses critiques sur Rayan Cherki

Cherki avec Manchester City
La déclaration de Pep Guardiola sur le match de Rayan Cherki face à Brentford en Carabao Cup n’était pas passée inaperçue. Alors que le Français avait enflammé tout un stade grâce à son but magnifique, le coach de Manchester City avait calmé tout le monde en affirmant que l’ancien Lyonnais n’avait pas rendu une bonne copie.

Ce vendredi, Guardiola a précisé sa pensée.«C’est un gars qui jouait comme il jouait dans la rue, mais je veux le pousser. Je ne vais pas lui faire trop de compliments. Il est très jeune et a la mentalité pour s’améliorer sans cesse, mais il doit encore progresser sur certains points», a confié le coach espagnol en conférence de presse, avant la réception de West Ham. Rayan Cherki sait à quoi s’en tenir.

Premier League
Man City
Rayan Cherki

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Rayan Cherki Rayan Cherki
