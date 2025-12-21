La CAN 2025 au Maroc choque déjà la planète foot !

Un peu partout en Europe, on assiste aux dernières journées de championnat de l’année. On a ainsi eu des rencontres alléchantes en Angleterre ou en Espagne, et d’autres sont à prévoir ce dimanche, avec un joli Aston Villa-Manchester United par exemple, ou un Villarreal-Barça chez nos voisins espagnols. En France, on a des 32e de finale de Coupe de France, avec l’OM qui se déplace à Bourg-Péronnas, ou une belle affiche entre Auxerre et l’AS Monaco, entre autres.

Mais force est de constater que ce qui intéresse le plus de monde ce dimanche, c’est bien la CAN 2025 ! Une compétition qui sera couverte de long en large dans nos colonnes, et qui démarre avec un premier choc à 20h entre le Maroc, le pays hôte, et les Comores,, qui espèrent bien frapper un gros coup d’entrée et créer la surprise face au grand favori de la compétition. Ce dimanche, on retrouve ainsi énormément d’articles liés à la compétition dans les différents médias nationaux et internationaux.

Le Maroc est encensé de partout

« La CAN du peuple », titre ainsi le quotidien L’Équipe, dans un long article sur la compétition, évoquant la ferveur et la qualité des infrastructures du royaume chérifien. « L’Europe est très attentive aux stars de la Coupe d’Afrique », y va de son côté le journal espagnol Sport. « Le Maroc agite l’Afrique », titre de son côté AS, dans un article particulièrement élogieux envers le "voisin" marocain, avec qui il organisera le Mondial 2030. « Pour la première fois, par exemple, toutes les équipes seront logées dans des hôtels 5 étoiles. Ce sera également la première Coupe d’Afrique à se jouer dans plus de six stades. Le Maroc montrera sa puissance avec neuf stades, ce qui est peut-être inaccessible pour d’autres pays du continent à l’exception de l’Afrique du Sud. Jamais auparavant chaque équipe n’avait eu son propre camp d’entraînement, beaucoup devaient les partager », précise le média.

En France, comme en Espagne ou en Angleterre, on met en avant les gros progrès qui ont été faits sur le continent ces dernières années ainsi que les nombreuses stars qui seront sur la pelouse. « Bien qu’il n’y ait peut-être qu’un seul match de Premier League aujourd’hui, il ne manque pas d’action ailleurs, y compris lors du match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Les hôtes, le Maroc, affrontent les Comores au tout nouveau stade Prince Moulay Abdellah à Rabat. Il ne faut pas être expert pour vous dire qu’il y aura une sacrée ambiance », indique le média britannique The Guardian. Assistera-t-on vraiment à la meilleure CAN de l’histoire ? Premiers éléments de réponse dès ce soir…