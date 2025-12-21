Botafogo : John Textor prépare la succession d’Ancelotti avec sept options

Après le départ de Davide Ancelotti, le Botafogo est à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison 2026. Parmi les candidats, l’Argentin Martín Anselmi, récemment entraîneur du FC Porto, semble avoir gagné du terrain auprès de John Textor. Son style offensif et son expérience au plus haut niveau en Europe sont particulièrement appréciés par le département football du club, rapporte globoesporte. Il n’est toutefois pas le seul profil envisagé : le propriétaire américain analyse six autres candidats et commencera les entretiens lundi prochain.

La dernière expérience d’Anselmi s’est mal terminée, le coach de 40 ans ayant été limogé après l’élimination des Dragões dès la phase de groupes du Mondial des Clubs. Avant son court passage au Portugal, Anselmi a entraîné Cruz Azul au Mexique, Independiente del Valle en Équateur et Unión La Calera au Chili. À noter également une expérience dans le football brésilien, en tant qu’adjoint de Miguel Ángel Ramírez à l’Internacional en 2021.