Un coach se paie John Textor

Lorsqu’il est pointé du doigt, John Textor adore multiplier les sorties médiatiques pour se justifier. Mais un homme n’a pas hésité à tacler la façon de communiquer de l’Américain. Entraîneur de Botafogo entre février et juin 2025, Renato Paiva a dû travailler sous les ordres du patron d’Eagle, notamment durant la Coupe du Monde des Clubs. Aujourd’hui, le technicien portugais de 55 ans est revenu sur son expérience avec Textor dans un entretien accordé à A Bola.

« À Botafogo, par exemple, c’est une personne qui commande et décide seule, c’est le propriétaire et il ne veut rien savoir. Je comprends votre question (sur sa relation avec Textor), mais je n’ai pas besoin de parler de John Textor parce qu’il parle pour lui-même. Tout ce qu’il fait et dit est clair, et ensuite, ceux qui sont dans le milieu jugent. Sa communication le définit. De ce passage, je préfère dire que j’ai travaillé dans un club absolument fantastique, avec un groupe de joueurs unique, dont l’empathie et la synergie étaient totales et absolues. Et avec un soutien incroyable et une identification totale avec les personnes avec lesquelles j’ai travaillé au quotidien. » C’est dit.