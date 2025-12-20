Les dessous de la nouvelle guerre déclarée entre le Real Madrid et le FC Barcelone

La guerre des mots est relancée. Depuis quelques jours, le FC Barcelone et le Real Madrid s’envoient quelques amabilités par presse interposée. Joan Laporta répond à Florentino Pérez et ainsi de suite. Les reproches ne sont pas personnels entre les deux présidents, mais chacun défend son institution. La dernière pique est venue de Catalogne, pas plus tard que jeudi soir. « Le Real Madrid souffre d’une grave barcelonite. Elle est désormais aiguë », a lancé Laporta, avant d’enfoncer le clou : « la situation devient incontrôlable. »

Effectivement, cela faisait longtemps que les deux plus grands clubs d’Espagne ne s’étaient pas livrés à pareille opposition sur le plan médiatique mais aussi de l’opinion publique. Le Real Madrid utilise l’affaire Negreira comme carburant pour mieux illustrer ses reproches et de soi-disant avantages accordés aux Blaugranas. Real Madrid TV est l’outil parfait de déstabilisation pour cela. La chaîne officielle du club est très suivie en Espagne et dispose d’une large audience servant de caisse de résonance pour mettre en avant certaines situations.

Affaire Negreira contre Real Madrid TV

Elle se fait un malin plaisir à donner l’historique des erreurs commises par l’arbitre de la prochaine rencontre, toujours contre le Real Madrid bien entendu. « Ce sont les mêmes qui possèdent une chaîne de télévision minable d’où ils déversent des mensonges et empoisonnent l’atmosphère constamment et en permanence », cognait encore Laporta, évoquant tour à tour « le cynisme, l’arrogance et le despotisme » de Real Madrid TV qui bafouerait, selon lui, les règles et l’éthique. En réponse, la Casa Blanca fait traîner en longueur l’affaire Negreira pour mieux écorner l’image de son grand rival.

Le Real se sert de l’arbitrage pour adopter une position de victime qui serait persécutée. Sur le terrain, les deux géants se répondent coup pour coup avec, au sommet de leur antagonisme, cette série de quatre victoires la saison dernière des Catalans, dont un 4-0 infligé au Santiago Bernabeu en Liga, ou encore la finale de Coupe du Roi remportée après prolongation (3-2). En réalité, cela fait un moment déjà que Real et Barça se tirent dans les pattes, après une longue période d’accalmie. Il faut remonter à 2023 pour trouver un début d’explication, quand les deux équipes étaient encore dans le même camp concernant la Super League.

Laporta a lâché son ancien allié Perez

Mais depuis, le FC Barcelone est rentré dans le rang, a rejoint le giron de l’UEFA en se rabibochant avec Aleksander Čeferin puis avec Nasser Al-Khelaïfi, président de l’ECA. Les retrouvailles entre les trois institutions ont été officialisées à l’occasion de la rencontre de Ligue des Champions entre les Catalans et le PSG en début de saison. Laporta a quitté Florentino Pérez, son ancien allié désormais isolé sur la scène européenne. Les deux hommes n’ont plus de cause en commun, la guerre peut repartir de plus belle et ce n’est sans doute qu’un début.