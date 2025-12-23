FC Barcelone : Marcus Rashford dévoile où il veut jouer la saison prochaine !

Certains n’y croyaient pas. D’autres, estimaient que c’était un super coup pour le joueur et pour le FC Barcelone. Et alors que la première partie de la saison touche à sa fin, force est de constater que les plus optimistes avaient raison. Après plusieurs saisons un peu compliquées en Angleterre, Marcus Rashford a réussi à relancer sa carrière stagnante et s’est vite retrouvé comme un poisson dans l’eau à Barcelone. Il affiche des statistiques intéressantes - 7 buts et 8 passes décisives en 24 rencontres TCC - et s’est parfaitement adapté au jeu d’Hansi Flick.

La suite après cette publicité

La presse catalane évoque aussi un joueur très apprécié dans le vestiaire, et qui, malgré la barrière de la langue ou la barrière culturelle, ne souffre clairement pas d’être le seul Britannique de l’équipe. Prêté avec une option d’achat de 30 millions d’euros, il va forcer les dirigeants à faire un choix fort cet été. Aux dernières nouvelles, les dirigeants hésitent, avec une partie d’entre eux qui souhaitent payer pour conserver le joueur, et d’autres qui ne sont pas encore convaincus. Mais ce qui est sûr, c’est que le principal concerné a déjà tranché, comme il l’a fait savoir dans un entretien accordé à Sport.

La suite après cette publicité

Rashford n’hésite pas

« C’est clair, ce que je veux c’est rester au Barça. C’est un objectif final, mais ce n’est pas la raison pour laquelle je m’entraîne dur et que je donne le meilleur de moi-même. Le but, c’est de gagner. Le Barça est un club fantastique, énorme, construit pour gagner des titres », a d’abord expliqué l’attaquant des Three Lions, qui confirme ses envies de rester mais priorise tout de même le succès collectif avant le sien.

Stats par équipe Barcelone 24 7 8 8 10 2 0 Aston Villa 17 4 5 7 9 0 0 Man United 423 137 60 111 171 35 2 Angleterre 64 16 4 37 18 2 0

« Il y a de la pression ici, mais ce n’est pas une pression négative, c’est une pression que tu veux quand tu es joueur. Moi je la veux et je l’ai toujours voulue. Je ne peux pas être quelque part où il n’y a pas d’exigences importantes. Pour moi c’est plus difficile d’être motivé et de donner le meilleur dans un club où l’exigence n’est pas maximale. Je suis dans l’endroit parfait et dans le contexte parfait pour continuer ma carrière, donc j’essaye de donner le meilleur de moi-même au quotidien pour aider l’équipe à gagner. On verra ce qui se passera cet été », a conclu l’Anglais. Le message est clair.