Le paradoxe Marcus Rashford fait débat à Barcelone

Le pari est réussi. Arrivé en terres catalanes avec la volonté de relancer sa carrière stagnante, Marcus Rashford est pour l’instant en train de retrouver des couleurs et de se rapprocher du Rashy qui avait épaté l’Angleterre lors de ses premières années à Manchester United. Côté Barça, le plan C - Deco visait d’abord Luis Diaz et Nico Williams - s’avère aussi payant. Le joueur des Three Lions affiche ainsi une ligne de stats assez impressionnantes, avec 6 buts et 8 passes décisives en 16 rencontres, et a encore rendu une belle copie sur la pelouse du Celta de Vigo dimanche (4-2) avec deux offrandes. C’est, statistiquement, le joueur le plus décisif de l’équipe d’Hansi Flick cette saison, et le joueur de Liga ayant distribué le plus de passes décisives pour l’instant.

L’Anglais s’épanouit aux côtés de la bande de Lamine Yamal et de Pedri, affichant une certaine facilité à créer du danger dans les derniers mètres. Au point où certains médias expliquaient que Raphinha, le titulaire à gauche, n’était pas assuré de retrouver sa place une fois revenu de blessure dans le cas où Rashford soit toujours aussi performant. La presse locale évoque aussi une très belle adaptation dans le vestiaire, où il se serait vite intégré malgré sa condition de seul joueur britannique dans l’effectif et la barrière initiale de la langue. Il serait notamment très apprécié par les jeunes joueurs de La Masia, qui ont grandi en le regardant jouer et à qui il distille de nombreux conseils.

Des statistiques impressionnantes, oui mais…

Pourtant, on ne peut pas dire qu’il fasse l’unanimité en interne. Les médias catalans ont ainsi expliqué à plusieurs reprises que les décideurs barcelonais ne savent pas encore s’ils vont lever son option d’achat de 30 millions d’euros. Des doutes subsistent encore quant à sa capacité à être totalement performant dans l’équipe d’Hansi Flick. Dans le volet défensif par exemple, puisque Raphinha est considéré comme un joueur bien plus travailleur et efficace lorsque l’adversaire a le ballon. Comme révélé par Sport, le staff barcelonais prépare des séances et des exercices spéciaux pour l’Anglais, afin qu’il comprenne ce qui est attendu de lui lorsqu’il faut récupérer le ballon.

Beaucoup estiment aussi qu’il a encore beaucoup de déchet dans le jeu, et que pour un geste ou une action bien conclue, il y en a eu trois de ratées avant. En étant un peu plus précis et inspiré dans les derniers mètres, Rashford pourrait être encore plus décisif et efficace pour bon nombre d’observateurs. Un bilan contrasté pour Marcus Rashford donc, et même paradoxal, puisque pour l’instant, ses excellentes statistiques ne compensent pas certains défauts. Dans un club aussi exigeant que le FC Barcelone, où la manière et la forme sont parfois plus importantes que le résultat final et où l’esthétique passe avant tout, le numéro 14 blaugrana sait qu’il ne peut pas se contenter des stats et il va devoir polir son jeu. Son avenir en Catalogne, où il souhaite rester, en dépend…