Menu Rechercher
2 - 4
90+4'
Liga 2025/2026 12e journée
Celta Vigo
2 - 4
MT : 2-3
90+4'
Barcelone
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
73'
2 - 4
(PD M. Rashford) R. Lewandowski
mi-temps
2 - 3
45+4'
2 - 3
(PD M. Rashford) Lamine Yamal
43'
2 - 2
Borja Iglesias (PD Ferran Jutglà)
37'
1 - 2
(PD M. Rashford) R. Lewandowski
12'
1 - 1
Sergio Carreira (PD Borja Iglesias)
10'
0 - 1
(SP) R. Lewandowski
Voir le live commenté
Classement live 2 Barcelone 28 13 Celta Vigo 13
Possession 62% Barcelone Celta Vigo
Tirs 4 1 12 3 9 21
Grosses occasions créées 67% Barcelone 2 Celta Vigo 1
Compositions Celta Vigo 3-4-3 Barcelone 4-3-3
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 CEL N NUL 2 BAR
434 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Celta de Vigo Borja Iglesias 1 #2 Logo Barcelone Marcus Rashford 1 #3 Logo Barcelone Fermín 1
Tirs (%)
#1 Logo Celta de Vigo Borja Iglesias 2/2 100% #2 Logo Barcelone Robert Lewandowski 5/6 83% #3 Logo Barcelone Lamine Yamal 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Celta de Vigo Pablo Durán 2 #2 Logo Celta de Vigo Bryan Zaragoza 2 #3 Logo Celta de Vigo Sergio Carreira 2
Fautes subies
#1 Logo Barcelone Dani Olmo 3 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 3 #3 Logo Celta de Vigo Ilaix Moriba 3
Ballons touchés
#1 Logo Barcelone Frenkie de Jong 131 #2 Logo Barcelone Eric García 107
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Fermín 0/3 0% #2 Logo Barcelone Marcus Rashford 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Celta de Vigo Ilaix Moriba 8/10 80% #2 Logo Celta de Vigo Sergio Carreira 5/7 71% #3 Logo Barcelone Fermín 6/9 67%
Interceptions
#1 Logo Celta de Vigo Sergio Carreira 4 #2 Logo Barcelone Pau Cubarsí 3 #3 Logo Celta de Vigo Marcos Alonso 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Fermín 2/3 67% #2 Logo Barcelone Pau Cubarsí 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Celta de Vigo Borja Iglesias 0/6 0% #2 Logo Barcelone Robert Lewandowski 0/6 0% #3 Logo Celta de Vigo Óscar Mingueza 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Celta de Vigo Borja Iglesias 0/2 0% #2 Logo Celta de Vigo Marcos Alonso 0/2 0% #3 Logo Celta de Vigo Carl Starfelt 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Frenkie de Jong 116/120 97% #2 Logo Barcelone Ronald Araújo 71/74 96% #3 Logo Celta de Vigo Manuel Fernández Arroyo 43/45 96%
Corners et centres réussis
#1 Logo Barcelone Marcus Rashford 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Barcelone Frenkie de Jong 52 #2 Logo Barcelone Eric García 37 #3 Logo Barcelone Lamine Yamal 36

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
V
N
V
D
V
V
Rencontres précédentes
21% 7 Victoires 24% 8 Nuls 56% 19 Victoires

Blessures & suspensions

Hugo Sotelo Hugo Sotelo Blessure au mollet Javier Rueda García Javier Rueda García Blessure à la cuisse Franco Cervi Franco Cervi Blessure au mollet Yoel Lago Yoel Lago Coup Hugo Álvarez Hugo Álvarez Blessure à la cheville Joseph Aidoo Joseph Aidoo Rupture du tendon d'Achille
Eric García Eric García Cheville cassée Joan García Joan García Blessure au genou Pedri Pedri Ischio-jambiers Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Top commentaires

Façonnier 21:45 J’en ai marre de voir les visages de tek et Araujo sur les buts adverses … 4 Répondre
Voir tous les commentaires (25)

Match Celta Vigo - Barcelone en direct commenté

12e journée de Liga - dimanche 9 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Celta Vigo et Barcelone (Liga, 12e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 12e journée de Liga entre Celta Vigo et Barcelone. Ce match aura lieu le dimanche 9 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Celta Vigo et Barcelone.

On en parle

Arbitres

Javier Alberola Rojas arbitre principal
0.2
4.7
Moyenne de cartons par match sur 6 matchs arbitrés
Jorge Bueno Mateo arbitre assistant
Alfredo Rodríguez Moreno arbitre assistant
Guillermo Cueto Amigo quatrième arbitre
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR
Valentín Pizarro Gómez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Abanca-Balaídos Vigo
Estadio Abanca-Balaídos
  • Année de construction : 1928
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 24791
  • Affluence moyenne : 16534
  • Affluence maximum : 31000
  • % de remplissage : 56

Match en direct

Date 09 novembre 2025 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 12
Diffusion beIN SPORTS 1
Affluence 21887
Code CEL-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Celta de Vigo
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Celta Vigo et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 09 novembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Celta Vigo Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Celta Vigo et Barcelone ?

Celta de Vigo : le coach Claudio Giráldez a choisi une formation en 3-4-3 : I. Radu, Marcos Alonso, C. Starfelt, Manu Fernández, Sergio Carreira, I. Moriba, Hugo Sotelo, Óscar Mingueza, Pablo Durán, Borja Iglesias, Ferran Jutglà.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : W. Szczęsny, Baldé, Pau Cubarsí, R. Araujo, Eric García, Fermín López, Dani Olmo, F. de Jong, M. Rashford, R. Lewandowski, Lamine Yamal.

Qui arbitre le match Celta Vigo Barcelone ?

Javier Alberola Rojas est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Celta Vigo Barcelone ?

Vigo accueille le match au Estadio Abanca-Balaídos.

Quelle est la date et l'heure du match Celta Vigo Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : R. Lewandowski 10' (sp.) 37' 73', Lamine Yamal 45+4'.

Qui a marqué des buts pour Celta Vigo ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Celta Vigo : Sergio Carreira 12', Borja Iglesias 43'.

Top commentaires

Façonnier 21:45 J’en ai marre de voir les visages de tek et Araujo sur les buts adverses … 4 Répondre
Voir tous les commentaires (25)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier