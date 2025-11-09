Prono
Match Celta Vigo - Barcelone en direct commenté
12e journée de Liga - dimanche 9 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Celta Vigo et Barcelone (Liga, 12e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 12e journée de Liga entre Celta Vigo et Barcelone. Ce match aura lieu le dimanche 9 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Celta Vigo et Barcelone.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Celta Vigo et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 09 novembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Celta Vigo Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Celta Vigo et Barcelone ?
Celta de Vigo : le coach Claudio Giráldez a choisi une formation en 3-4-3 : I. Radu, Marcos Alonso, C. Starfelt, Manu Fernández, Sergio Carreira, I. Moriba, Hugo Sotelo, Óscar Mingueza, Pablo Durán, Borja Iglesias, Ferran Jutglà.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : W. Szczęsny, Baldé, Pau Cubarsí, R. Araujo, Eric García, Fermín López, Dani Olmo, F. de Jong, M. Rashford, R. Lewandowski, Lamine Yamal.
- Qui arbitre le match Celta Vigo Barcelone ?
Javier Alberola Rojas est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Celta Vigo Barcelone ?
Vigo accueille le match au Estadio Abanca-Balaídos.
- Quelle est la date et l'heure du match Celta Vigo Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : R. Lewandowski 10' (sp.) 37' 73', Lamine Yamal 45+4'.
- Qui a marqué des buts pour Celta Vigo ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Celta Vigo : Sergio Carreira 12', Borja Iglesias 43'.