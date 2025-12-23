Ligue 1
Karim Benzema réagit au prêt d’Endrick à l’OL
Le prêt d’Endrick à l’OL a été officialisé en fin d’après-midi ce mardi. Le Brésilien rejoindra les Gones le 1er janvier prochain, lors de l’ouverture officielle du mercato hivernal, pour six mois sans option d’achat moyennant la somme de 1 M€.
Les supporters lyonnais ont de quoi saliver. L’attaquant de 19 ans, en échec à la Casa Blanca, est en recherche de temps de jeu et espère briller en Ligue 1. Même Karim Benzema est impatient de le voir à l’œuvre à l’image de sa réaction sur Instagram.
