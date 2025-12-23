Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

Karim Benzema réagit au prêt d’Endrick à l’OL

Par Maxime Barbaud
1 min.
Karim Benzema avec son Ballon d'Or @Maxppp

Le prêt d’Endrick à l’OL a été officialisé en fin d’après-midi ce mardi. Le Brésilien rejoindra les Gones le 1er janvier prochain, lors de l’ouverture officielle du mercato hivernal, pour six mois sans option d’achat moyennant la somme de 1 M€.

La suite après cette publicité
defaultAltAttribute

Les supporters lyonnais ont de quoi saliver. L’attaquant de 19 ans, en échec à la Casa Blanca, est en recherche de temps de jeu et espère briller en Ligue 1. Même Karim Benzema est impatient de le voir à l’œuvre à l’image de sa réaction sur Instagram.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Real Madrid
Endrick

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier