L’OL annonce l’arrivée d’Endrick !

C’est désormais officiel ! En quête d’un nouvel attaquant pour concurrencer Martin Satriano, l’Olympique Lyonnais s’était activé pour un renfort et avait rejoint la piste menant à Endrick (19 ans). La pépite de 19 ans, en manque de temps de jeu du côté du Real Madrid depuis l’arrivée de Xabi Alonso l’été dernier, était à la recherche d’un nouveau challenge afin de grappiller des points auprès de Carlo Ancelotti pour une place avec la Seleção en vue du Mondial 2026, cet été.

Et malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens, Endrick a choisi le projet sportif lyonnais pour se relancer. Après des mois de négociations, qui allaient dans le bon sens, l’OL vient d’officialiser son arrivée : «l’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 1 M€ maximum, de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison», confirme le communiqué, dans un prêt qui ne comporte pas d’option d’achat.

Une nouvelle star en Ligue 1

Arrivé l’été dernier au sein du recrutement galactique 2.0 du Real Madrid, aux côtés de Kylian Mbappé, Endrick (19 ans) avait été lancé par Carlo Ancelotti et s’était montré décisif lors de ses entrées en jeu, avec sept buts inscrits, toutes compétitions confondues, la saison dernière. Mais son profil d’attaquant de rupture n’entrait pas dans les plans de Xabi Alonso, qui l’a largué dans la hiérarchie et ne l’a fait jouer que trois rencontres cette saison, sans la moindre statistique.

Son arrivée est donc bénéfique pour lui, mais surtout pour l’Olympique Lyonnais qui avait besoin d’un renfort express à la pointe de l’attaque, puisque Martin Satriano n’apporte pas suffisamment satisfaction depuis le départ de Georges Mikautadze. «L’Olympique Lyonnais se réjouit d’accueillir Endrick, qui sera présent dès le 29 décembre à la reprise du groupe professionnel», précisent les Gones. Un renfort de courte durée, qui devra permettre à Lyon d’accrocher les premières places et d’aller chercher son rêve de jouer le Mondial 2026, avec le Brésil.