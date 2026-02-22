Strasbourg prépare une autre grosse vente en plus de Barco et Panichelli

Actuellement huitième de la Ligue 1, Strasbourg sait que l’effectif intéressant dont dispose Gary O’Neil risque d’être bien chamboulé cet été. Et pour cause, en plus des joueurs prêtés qui reviendront dans leur club d’origine, plusieurs joueurs sont très convoités et vont être transférés pour une grosse somme. Ce sera vraisemblablement le cas des Argentins Valentin Barco et Joaquin Panichelli, qui risquent en plus de se revaloriser s’ils jouent le Mondial avec l’Albiceleste.

L’attaquant est par exemple convoité par l’Atlético de Madrid et par l’AC Milan, alors que le latéral reconverti milieu de terrain pourrait être acheté par la maison mère Chelsea. Et comme l’indique L’Equipe, un autre joueur pourrait être vendu pour une grosse somme lors du mercato estival. C’est Diego Moreira, l’ancien de Chelsea, arrivé pour environ 8 millions d’euros à l’été 2024.

Une belle cote

L’international belge (2 sélections) a ainsi un bon de sortie, explique le média. Son prix a été fixé à 30 millions d’euros, et il ne manque pas de prétendants. Des clubs de Premier League seraient sur le coup, alors que la Juventus avait déjà tenté le coup l’été dernier. Le joueur qui joue désormais ailier droit aussi pourrait bénéficier de ce Mondial 2026 pour voir sa valeur grimper et se valoriser encore un peu plus.

Le média précise aussi que Chelsea a une clause de rachat, pouvant donc faire revenir le joueur pour un montant inférieur à ces 30 millions d’euros. Mais ce n’est pas la tendance pour le moment. « Il n’y a aucune raison qu’il n’aille pas très haut, dans un club visant le titre en Ligue des champions. Je le pousse à être plus régulier pendant toute la rencontre. Il apporte de l’énergie, il bosse beaucoup défensivement et offensivement. Physiquement, il est impressionnant », indiquait récemment son coach. Affaire à suivre.