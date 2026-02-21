Menu Rechercher
Antoine Griezmann bat un nouveau record avec l’Atlético de Madrid

Atlético 4-2 Espanyol

Face à l’Espanyol Barcelone (4-2), Antoine Griezmann n’a pas seulement disputé une rencontre de plus sous la tunique de l’Atlético Madrid : il a marqué son empreinte en Europe. Avec sa 552e apparition dans l’un des cinq grands championnats européens au XXIe siècle, le joueur français de 34 ans est devenu le joueur de champ tricolore le plus capé, dépassant un certain Karim Benzema, actuellement en Arabie saoudite (551).

Un cap symbolique pour le natif de Mâcon, atteint dans un match ô combien important pour les Colchoneros (4e) en quête d’une troisième place en Liga. Sa carrière continue donc d’être mis en valeur en tant que titulaire, influençant le jeu madrilène de Diego Simeone. Dans l’histoire du football français, tout en continuant d’être un élément central dans la capitale espagnole, Griezmann peut donc garder le sourire et ouvrir un nouveau chapitre dans son livre européen.

