Un club historique anglais déjà relégué en février

Battu dans le derby face à Sheffield United (2-1), Sheffield Wednesday a officiellement acté sa relégation en League One dès la 33e journée de Championship. Ce revers historique en février, inédit à ce stade dans l’histoire de l’EFL, est l’aboutissement d’une saison cauchemardesque marquée par une lourde pénalité de 18 points et une série de défaites qui a rendu le maintien mathématiquement impossible. Jamais dans l’histoire du football anglais, un club professionnel n’avait été mathématiquement relégué aussi vite dans la saison. Fondé en 1867, Wednesday fait pourtant partie des pionniers du football.

Né d’un club de cricket jouant le mercredi, il devient rapidement l’un des acteurs majeurs des débuts du jeu et un membre fondateur de la Football Alliance en 1889, qu’il remporte dès sa première saison. Le club figure parmi les institutions historiques du pays avec quatre titres de champion d’Angleterre et trois FA Cups, notamment lors de son âge d’or du début du XXᵉ siècle et de l’entre-deux-guerres. Installé à Hillsborough depuis 1899 et fort de plus d’une soixantaine de saisons dans l’élite, il reste l’un des clubs les plus anciens et les plus marquants des premières pages du football anglais, malgré ses difficultés récentes.

