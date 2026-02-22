Ligue 1
Le golazo d’Esteban Lepaul avec Rennes pour la première de Franck Haise
1 min.
@Maxppp
Ce dimanche, Rennes se déplace sur la pelouse d’Auxerre pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Pour la première sans Habib Beye, et donc la première de Franck Haise, les Rennais ont démarré fort puisqu’ils mènent 3-0 à la mi-temps de cette rencontre.
L1+ @ligue1plus – 15:28
On enchaîne les golazoooos 😲Voir sur X
Né à Auxerre, Estéban Lepaul propulse le @staderennais dans le TOP 5 !
#AJASRFC
L’ancien coach du RC Lens peut, en plus de Camara, auteur d’un doublé, remercier son buteur Esteban Lepaul, auteur d’un nouveau but dingue cet après-midi. Le joueur de 25 ans a contrôlé de la poitrine une remise de Szymanski avant de décocher une reprise de volée qui a fracassé la barre transversale de Leon pour finir sa course dans les filets.
