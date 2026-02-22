Le Real Madrid donne des nouvelles du malheureux Dani Ceballos

Le Real Madrid a communiqué ce jour sur l’état de santé de Dani Ceballos après les examens médicaux réalisés par le staff du club. Le milieu espagnol souffre d’une lésion musculaire au soléaire de la jambe droite, une blessure qui nécessite désormais un suivi médical rapproché afin d’évaluer précisément l’évolution. «Suite aux examens passés aujourd’hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Dani Ceballos, une lésion musculaire du soléaire de la jambe droite a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près», est-il écrit.

Aucune durée d’indisponibilité n’a été annoncée pour l’instant, le club préférant rester prudent avant de fixer un calendrier de reprise. Cette incertitude pourrait contraindre le staff madrilène à ajuster ses options au milieu de terrain dans les prochaines rencontres, dont le barrage retour contre Benfica, en attendant de connaître la gravité exacte dont souffre l’Espagnol de 29 ans.