Lens : Pierre Sage vole à la rescousse de Robin Risser

Par Jordan Pardon
1 min.
Robin Risser @Maxppp

Supervisé hier par Franck Raviot, Robin Risser n’a pas appuyé sa candidature. Pas plus que Jean Butez, également fautif mardi sous les yeux de l’entraîneur des gardiens de l’équipe de France. Après la défaite de Lens face à Monaco (2-3), Pierre Sage a volé à la rescousse de son portier, qu’il voit capable de rebondir très vite après son erreur sur le premier but monégasque.

«Avec l’arrêt qu’il a fait en première mi-temps, disons que la balance est presque équilibrée. Pour moi, les grands gardiens de buts sont capables d’avoir un rebond très rapide. C’est un très grand gardien, donc il aura un rebond très rapide.» Pour Malang Sarr, Risser n’a pas été perturbé par la présence de Raviot : «être supervisé, les joueurs ont l’habitude. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose qui lui ait mis la pression, il a un mental d’acier et ça va la forger encore plus», a confié l’ex-Niçois en zone mixte.

Pub. le - MAJ le
