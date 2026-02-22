FC Barcelone - Levante : les compositions officielles

Le FC Barcelone reçoit sur sa pelouse Levante ce dimanche à 16h15, dans le cadre de la 25ème journée de Liga. Les Barcelonais s’organisent en 4-3-3 avec Joan Garcia aux buts. Koundé, Eric Garcia, Gerard Martin et Cancelo sont en défense. De Jong est associé à Olmo et Bernal au milieu de terrain. Le trio Yamal / Lewandowski / Raphinha va animer l’attaque barcelonaise.

Les joueurs de Levante s’articulent en 4-2-3-1 avec Ryan aux cages. La défense est composée de Toljan, De la Fuente, Matturo et Sanchez. L’entrejeu est composé de Rey et Olasagasti. Romero sera épaulé en attaque par Garcia, Tunde et Alvarez.

Les compositions :

FC Barcelone : Joan Garcia - Koundé, Eric Garcia, Gerard Martin, Cancelo - De Jong, Olmo, Bernal - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Levante : Ryan - Toljan, De la Fuente, Matturo, Sanchez - Rey, Olasagasti - Garcia, Tunde, Alvarez - Romero