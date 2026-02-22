Prono
Match Barcelone - Levante en direct commenté
25e journée de Liga - dimanche 22 février 2026
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Levante en France ?
Le match est à suivre en direct le 22 février 2026 à 16:15 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Barcelone Levante en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Levante ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Eric García, J. Koundé, Dani Olmo, Marc Bernal, F. de Jong, Raphinha, R. Lewandowski, Lamine Yamal.
Levante : de son côté, l'équipe dirigée par Luís Castro évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Ryan, Manu Sánchez, A. Matturro, Adrián de la Fuente, J. Toljan, Jon Olasagasti, Oriol Rey, Kareem Tunde, Carlos Álvarez, Víctor García, Iván Romero.
- Qui arbitre le match Barcelone Levante ?
Javier Alberola Rojas est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Levante ?
Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Levante ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 février 2026, coup d'envoi 16:15.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Marc Bernal 4', F. de Jong 32'.