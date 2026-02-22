Match Barcelone - Levante en direct commenté

25e journée de Liga - dimanche 22 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Levante (Liga, 25e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 25e journée de Liga entre Barcelone et Levante. Ce match aura lieu le dimanche 22 février 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Levante.