Liga 2025/2026 25e journée
Barcelone
Levante
Diffusé sur beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
32'
F. de Jong (PD João Cancelo)
4'
Marc Bernal (PD Eric García)
Classement live 1 Barcelone 61 19 Levante 18
Possession 74% Barcelone Levante
Tirs 15 10 2 5 2 4
Grosses occasions créées 80% Barcelone 4 Levante 1
Compositions Barcelone 4-3-3 Levante 4-2-3-1
Qui va gagner ?
1 BAR N NUL 2 LEV
382 participants Terminé
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone João Cancelo 2 #2 Logo Barcelone Jules Koundé 1 #3 Logo Barcelone Eric García 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Robert Lewandowski 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 4 #2 Logo Levante Iván Romero 2 #3 Logo Barcelone João Cancelo 2
Fautes subies
#1 Logo Levante Iván Romero 2 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 2 #3 Logo Barcelone Marc Bernal 2
Ballons touchés
#1 Logo Barcelone Eric García 104
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 0/3 0% #2 Logo Barcelone Eric García 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Levante Iván Romero 6/7 86% #2 Logo Levante Jeremy Toljan 5/7 71% #3 Logo Barcelone Marc Bernal 7/12 58%
Interceptions
#1 Logo Barcelone João Cancelo 2 #2 Logo Levante Jon Ander Olasagasti 2 #3 Logo Levante Adrián de la Fuente 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone João Cancelo 0/6 0% #2 Logo Levante Carlos Álvarez 0/6 0% #3 Logo Levante Kareem Tunde 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Levante Manu Sánchez 3
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Marc Bernal 47/47 100% #2 Logo Barcelone Frenkie de Jong 78/79 99% #3 Logo Barcelone Eric García 92/94 98%
Corners et centres réussis
#1 Logo Barcelone João Cancelo 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Barcelone Frenkie de Jong 31 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 30 #3 Logo Barcelone Raphinha 21

Série en cours
D
D
V
V
V
D
D
D
N
V
Rencontres précédentes
74% 23 Victoires 16% 5 Nuls 10% 3 Victoires

Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Lésion du ligament croisé antérieur du genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Roger Brugué Ayguade Roger Brugué Ayguade Lésion du ligament collatéral fibulaire du genou Pablo Martínez Andrés Pablo Martínez Andrés Lésion du ligament collatéral tibial du genou Iker Losada Iker Losada Coup Unai Elgezabal Udondo Unai Elgezabal Udondo Blessure au genou Kervin Arriaga Kervin Arriaga Carton rouge

Abscotty 16:22 Cancelo en 4min a fait + que tout le mois de février de balde 3 Répondre
25e journée de Liga - dimanche 22 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Levante (Liga, 25e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 25e journée de Liga entre Barcelone et Levante. Ce match aura lieu le dimanche 22 février 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Levante.

Arbitres

Javier Alberola Rojas arbitre principal
0.3
3.7
Moyenne de cartons par match sur 15 matchs arbitrés
Jorge Bueno Mateo arbitre assistant
José Carlos Escuela Melo arbitre assistant
Pol Gòdia Solé quatrième arbitre
Oliver De La Fuente Ramos arbitre VAR
Jorge Figueroa Vázquez arbitre VAR auxiliaire

Spotify Camp Nou Barcelona
Spotify Camp Nou
  • Année de construction : 1957
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 99787
  • Affluence moyenne : 66163
  • Affluence maximum : 99252
  • % de remplissage : 66

Date 22 février 2026 16:15
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 25
Diffusion beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 1
Affluence 44936
Code BAR-LEV
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Levante
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Levante en France ?

Le match est à suivre en direct le 22 février 2026 à 16:15 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Barcelone Levante en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Levante ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Eric García, J. Koundé, Dani Olmo, Marc Bernal, F. de Jong, Raphinha, R. Lewandowski, Lamine Yamal.

Levante : de son côté, l'équipe dirigée par Luís Castro évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Ryan, Manu Sánchez, A. Matturro, Adrián de la Fuente, J. Toljan, Jon Olasagasti, Oriol Rey, Kareem Tunde, Carlos Álvarez, Víctor García, Iván Romero.

Qui arbitre le match Barcelone Levante ?

Javier Alberola Rojas est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Levante ?

Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Levante ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 février 2026, coup d'envoi 16:15.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Marc Bernal 4', F. de Jong 32'.

