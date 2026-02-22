Liga : le Barça se relance face à Levante et reprend la tête du classement

Il fallait réagir. Après la gifle reçue en demi-finale aller de la Coupe du Roi à l’Atlético de Madrid (4-0) et le revers concédé face à Gérone en Liga (1-2), le FC Barcelone abordait cette 25e journée sous pression. Hansi Flick avait en face de lui Levante, 19e du classement avec seulement 18 points, pire défense de Liga avec 41 buts encaissés, et une équipe de Luis Castro, l’ancien coach de Nantes, qui restait sur quatre matchs sans victoire dont une défaite 0-1 face à Villarreal en milieu de semaine. Sur le papier, le match était idéal pour se relancer. Pour cette rencontre, Hansi Flick alignait son 4-3-3 avec Joan García dans les buts, Koundé à droite et la titularisation de Joao Cancelo sur le côté gauche. Offensivement, Lewandowski était aligné en pointe et Lamine Yamal sur l’aile droite avec Raphinha et Dani Olmo pour compléter le quatuor.

Et très vite, le ton a été donné. Dès la 4e minute, sur un corner rapidement joué, Cancelo trouvait Eric García qui voyait Marc Bernal dévier son tir et ne laisser aucune chance à Mathew Ryan (1-0, 4e). Un but aussi précoce que bienvenu pour dissiper les doutes. Levante tentait quelques transitions rapides. Le Barça, lui, continuait à faire tourner le ballon et à trouver les espaces. À la 32e minute, João Cancelo déposait un centre millimétré dans la surface pour Frenkie de Jong, qui reprenait de volée pour le 2-0 (32e) pour faire le break dans une rencontre maitrisée où Lamine Yamal faisait toujours le show à droite.

Le Barça assure sans bavure

Au retour des vestiaires, Levante tentait de changer son onze d’entrée mais la physionomie du match, elle, ne changeait pas. Le Barça, avec 74% de possession et une aisance technique supérieure, gérait sans forcer. Flick procédait à un triple changement à la 66e minute avec l’entrée Pedri, de Ferran Torres et Fermín López. Et ce dernier ne tardait pas à s’illustrer grâce à une frappe surpuissante en fin de rencontre (3-0, 81e). Le score ne bougera plus grâce notamment à une double parade phénoménale de Mathew Ryan devant Torres (90e).

Grâce à ce succès net et sans bavure, le FC Barcelone repasse en tête de la Liga avec 61 points, profitant du revers du Real Madrid hier à Osasuna (0-1). Le Barça n’a pas manqué l’occasion de punir les erreurs madrilènes de samedi soir. Une victoire qui fait beaucoup de bien dans la tête après deux semaines difficiles. Levante, lui, reste englué à la 19e place avec 18 points, désormais à 7 longueurs du premier non-relégable Elche. La relégation se rapproche dangereusement pour les Granotes…