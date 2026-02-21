Menu Rechercher
Barça : Hansi Flick évoque la gestion de Lamine Yamal pendant le ramadan

Lamine Yamal @Maxppp
Barcelone Levante

À la veille du match face à Levante, l’entraîneur du FC Barcelone a été interrogé sur la gestion du ramadan au sein de son effectif. Dans une période déjà délicate sur le plan sportif, le technicien blaugrana a assuré que le club anticipait chaque situation individuelle afin de maintenir un niveau de performance optimal, tout en respectant les convictions personnelles des joueurs, notamment pour Lamine Yamal.

« Nous avons un plan précis pour chaque cas. Nous suivons leur routine, la manière dont nous pouvons les soutenir, ainsi que leurs horaires de repas et d’entraînement afin de nous assurer que tout est sous contrôle. À ma connaissance, pour l’instant, seul Lamine Yamal le fait », a assuré Hansi Flick, qui va devoir compter sur sa star pour retrouver la victoire.

