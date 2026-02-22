Barça : le nouveau bijou de Fermín López

Dans le cadre de la 25e journée de Liga, le FC Barcelone a brillé avec ses pépites dans son antre face à Levante (3-0). Après les réalisations de Marc Bernal (4e) et Frenkie de Jong (32e), c’est Fermín López qui a envoyé un coup de canon dans les filets de Mathew Ryan (81e), l’ancien portier du RC Lens. Un but somptueux, en pleine lucarne gauche, de la part du jeune milieu de terrain de 22 ans. Celui-ci n’a d’ailleurs pas tardé à célébrer avec ses coéquipiers catalans.

Après leur revers à Gérone la semaine passée (2-1), les hommes de Hansi Flick continuent de concurrencer le Real Madrid dans le haut du tableau et retrouve ainsi la première place du classement avec ce succès ô combien précieux. De son côté, López inscrit le 9e but de sa saison sous la tunique catalane et peut encore compter sur la confiance de son technicien allemand.