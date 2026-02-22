Menu Rechercher
Commenter
Liga

Barça : le nouveau bijou de Fermín López

Par Tom Courel
1 min.
Fermín López, jeune joueur du FC Barcelone. @Maxppp
Barcelone 3-0 Levante

Dans le cadre de la 25e journée de Liga, le FC Barcelone a brillé avec ses pépites dans son antre face à Levante (3-0). Après les réalisations de Marc Bernal (4e) et Frenkie de Jong (32e), c’est Fermín López qui a envoyé un coup de canon dans les filets de Mathew Ryan (81e), l’ancien portier du RC Lens. Un but somptueux, en pleine lucarne gauche, de la part du jeune milieu de terrain de 22 ans. Celui-ci n’a d’ailleurs pas tardé à célébrer avec ses coéquipiers catalans.

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
[🎞️VIDEO - BUT] 🇪🇸
😱 Woooww le GOLAZO de Fermín López !!!!
🚀 Un ÉNORME COUP DE CANON aux 20 mètres qui permet au Barca de mener 3-0 contre Levante !
Voir sur X

Après leur revers à Gérone la semaine passée (2-1), les hommes de Hansi Flick continuent de concurrencer le Real Madrid dans le haut du tableau et retrouve ainsi la première place du classement avec ce succès ô combien précieux. De son côté, López inscrit le 9e but de sa saison sous la tunique catalane et peut encore compter sur la confiance de son technicien allemand.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Levante
Fermín López

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Levante Logo Levante
Fermín López Fermín López
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier