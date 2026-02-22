Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Un ancien joueur de Manchester United et Liverpool inculpé pour tentative de meurtre

Par Allan Brevi
1 min.
Old Trafford, l'antre de Manchester United @Maxppp

L’ancien joueur formé à Manchester United et Liverpool, Patrick Lacey, a été inculpé de tentative de meurtre dans une affaire de fusillade survenue fin novembre à Huyton, dans la région de Liverpool. L’homme de 32 ans, passé par les divisions inférieures anglaises et sans club depuis 2023, est accusé après qu’un homme d’une vingtaine d’années a été grièvement blessé par balle à la jambe devant un domicile selon le Daily Mail. Trois autres suspects ont été arrêtés lors d’une série de perquisitions menées par la police du Merseyside.

La suite après cette publicité

Outre la tentative de meurtre, Lacey est poursuivi pour conspiration de meurtre, possession d’un fusil avec intention de mettre en danger la vie d’autrui et coups et blessures aggravés. Les quatre hommes ont été présentés devant un tribunal local, tandis que l’enquête se poursuit. La police a appelé d’éventuels témoins à se manifester, évoquant une opération coordonnée dans le cadre d’investigations toujours en cours.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Liverpool
Patrick Sean Lacey

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Liverpool Logo Liverpool FC
Patrick Sean Lacey Patrick Sean Lacey
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier