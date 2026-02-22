Un ancien joueur de Manchester United et Liverpool inculpé pour tentative de meurtre

L’ancien joueur formé à Manchester United et Liverpool, Patrick Lacey, a été inculpé de tentative de meurtre dans une affaire de fusillade survenue fin novembre à Huyton, dans la région de Liverpool. L’homme de 32 ans, passé par les divisions inférieures anglaises et sans club depuis 2023, est accusé après qu’un homme d’une vingtaine d’années a été grièvement blessé par balle à la jambe devant un domicile selon le Daily Mail. Trois autres suspects ont été arrêtés lors d’une série de perquisitions menées par la police du Merseyside.

La suite après cette publicité

Outre la tentative de meurtre, Lacey est poursuivi pour conspiration de meurtre, possession d’un fusil avec intention de mettre en danger la vie d’autrui et coups et blessures aggravés. Les quatre hommes ont été présentés devant un tribunal local, tandis que l’enquête se poursuit. La police a appelé d’éventuels témoins à se manifester, évoquant une opération coordonnée dans le cadre d’investigations toujours en cours.