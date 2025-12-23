Le message de Kylian Mbappé à Endrick après son prêt à l’OL

La folie Endrick est en train de s’emparer de l’OL. Les Gones ont récupéré pour les six prochains mois l’attaquant brésilien du Real Madrid, moyennant un prêt payant de 1 M€. Après Karim Benzema, c’est au tour de Kylian Mbappé de réagir à la nouvelle.

La suite après cette publicité

Le Français a souhaité le meilleur à son coéquipier à sa manière sur Instagram. «Vas-y wesh, bonne chance» a-t-il écrit suivi de différents émojis. Auteur d’un début de saison canon d’un point de vue statistique (29 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues), Mbappé est l’une des raisons du départ en prêt d’Endrick, en manque de temps de jeu.