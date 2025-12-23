La sœur de Lionel Messi victime d’un grave accident de la route

Maria Sol Messi, sœur cadette de Lionel Messi, a été victime d’un sérieux accident de la route à Miami. Âgée de 32 ans, elle a été grièvement blessée après avoir fait un malaise au volant de son SUV, perdant le contrôle du véhicule avant de percuter un mur. Les premiers bilans médicaux font état de multiples blessures, notamment des brûlures ainsi que deux fractures au niveau de la colonne vertébrale. Si ses jours ne sont désormais plus en danger, son état de santé reste jugé préoccupant par le corps médical.

Selon des informations venues d’Argentine, Maria Sol Messi a depuis été rapatriée dans son pays natal, où elle va débuter un long et délicat programme de rééducation. Cet accident bouleverse également sa vie personnelle, puisque son mariage, initialement prévu le 3 janvier, a été officiellement reporté. La famille Messi se veut toutefois rassurante, soulignant que la jeune femme est bien entourée et concentrée sur sa convalescence.