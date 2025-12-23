Menu Rechercher
Commenter 3

Cristiano Ronaldo s’est offert un paradis à 8 M€

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Georgina Rodriguez en compagnie de Cristiano Ronaldo @Maxppp

L’avantage quand on est milliardaire comme Cristiano Ronaldo (40 ans), c’est qu’on peut s’offrir un cadeau exceptionnel sans que cela ait un impact très fort sur vos finances. C’est le cas de CR7 et de sa femme Georgina Rodriguez. A Bola nous apprend que le couple star s’est offert deux habitations de luxe sur une île privée. Les biens se trouvent dans le complexe « Red Sea Residences » situé en plein sur la mer rouge, en Arabie saoudite.

La suite après cette publicité

Pour s’offrir ces habitations (une avec trois chambres pour les vacances en famille et une deuxième avec deux chambres), le joueur d’Al Nassr aurait déboursé 8 M€. A noter que cette résidence est accessible uniquement par bateau affrété ou hydravion. Ronaldo y passerait ses vacances depuis 2023, année à partir de laquelle il a signé en Saudi Pro League.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Nassr
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

Nassr Logo Al Nasr Riyadh
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier