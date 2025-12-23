Cristiano Ronaldo s’est offert un paradis à 8 M€

L’avantage quand on est milliardaire comme Cristiano Ronaldo (40 ans), c’est qu’on peut s’offrir un cadeau exceptionnel sans que cela ait un impact très fort sur vos finances. C’est le cas de CR7 et de sa femme Georgina Rodriguez. A Bola nous apprend que le couple star s’est offert deux habitations de luxe sur une île privée. Les biens se trouvent dans le complexe « Red Sea Residences » situé en plein sur la mer rouge, en Arabie saoudite.

Pour s’offrir ces habitations (une avec trois chambres pour les vacances en famille et une deuxième avec deux chambres), le joueur d’Al Nassr aurait déboursé 8 M€. A noter que cette résidence est accessible uniquement par bateau affrété ou hydravion. Ronaldo y passerait ses vacances depuis 2023, année à partir de laquelle il a signé en Saudi Pro League.