Côte d’Ivoire : l’incroyable trajectoire de Christ Inao Oulaï, le nouveau phénomène du football africain

En difficulté en Ligue 2, le SC Bastia joue le maintien et se retrouve pour le moment lanterne rouge de Ligue 2 après deux saisons à flirter avec le bas de tableau. Révélation du club corse la saison dernière où il a explosé en fin de saison, Christ Inao Oulaï est loin de tout cela. Alors que sa vente cet été du côté de Trabzonspor a permis aux Bastiais de récupérer 5,5 millions d’euros (et des bonus pouvant atteindre 7 millions d’euros) et se donner de l’air financier, le milieu ivoirien a posé ses bagages en Turquie.

«Je sais que ce ne sera pas simple, mais je viens ici pour grandir. Le foot, c’est ça : sortir de sa zone de confort. Je ne viens pas comme une star, mais comme un jeune guerrier qui veut tout donner. Je veux d’abord m’imposer dans le vestiaire, gagner la confiance du coach, et petit à petit obtenir du temps de jeu. Je rêve de marquer mon premier but ici devant nos supporters. Ce sera un moment fort», annonçait-il à son arrivée. Un choix osé en vue de sa progression, mais qui ne souffre d’aucune contestation pour le moment. En effet, après seulement 10 matches disputés (2 buts et 3 passes décisives), le natif de Yopougon a mis tout le monde d’accord.

Rapidement incontournable en Turquie

Pourtant ses débuts n’ont pas eu lieu comme prévu. Suite à des incidents entre Bastia et Pau pour le compte de la 2e journée de Ligue 2 et alors qu’il devait prendre le chemin de la Turuquie, il a été suspendu pour 4 rencontres. Une sanction qui a retardé ses débuts du côté de la Turquie. Son coach Fathi Tekke déplorera d’ailleurs l’intransigeance des fédérations par rapport à cette sanction : «c’est un jeune footballeur. Trabzonspor tirera un grand profit de ses qualités à l’avenir. Nous aurions souhaité que cela ne se produise pas. Il y a une période d’adaptation. Ce qui peut paraître un désavantage pourrait aussi se révéler un avantage. En tant que club, nous avons déposé les réclamations nécessaires.» Débutant le 27 septembre contre Fatih Karagümrük, il se montrera excellent et ne quittera plus jamais le onze de départ depuis.

Placé comme milieu relayeur dans le 4-2-3-1 mis en place par le coach, il se distingue par ses qualités de box-to-box. Technique, remuant et doté d’un sacré coffre, ce petit gabarit (1m73) forme un solide double pivot avec le Français Tim Jabol-Folcarelli qui évolue l’an dernier dans un autre club corse, l’AC Ajaccio. Pas de rivalité régionale entre les deux hommes qui se montrent déjà très complémentaires. Ensemble, ils ont permis à Trabzonspor de s’affirmer comme un rival de Galatasaray et Fenerbahçe dans la course au titre. Le club de l’est de la Turquie est troisième à 4 points de Galatasaray et 1 unité de Fenerbahçe. Des résultats qui portent le saut de Paul Onuachu (11 buts), Ernest Muçi (6 buts) et Oleksandr Zubkov (2 buts et 6 passes décisives), mais aussi du tandem Tim Jabol-Folcarelli - Chris Inao Oulaï dans l’entrejeu. Les performances de l’Ivoirien dépassent même la Turquie.

Les gros clubs et la Côte d’Ivoire sont séduits

Déjà annoncé dans le viseur du Bayern Munich, de Manchester City et Manchester United, Christ Inao Oulaï voit son club mettre les barbelés afin de réclamer au moins 40 millions d’euros pour le laisser partir. Une position forte qui ne l’a pas toujours servi. Auteur d’un match décevant contre Alanyaspor (1-1) le 8 novembre dernier, il avait vu les premières rumeurs sortir et le coach Fathi Tekke prendre sa défense : «les joueurs sont présents sur les réseaux sociaux, et écrire 60, 80 ou 100 millions ne signifie pas que vous les soutenez. Dans ce genre de situations de pression, nous attendions de lui qu’il porte le ballon vers l’avant et casse la pression ; cependant, sa performance aujourd’hui n’a pas été à la hauteur de nos attentes.» Mis à part ça, Christ Inao Oulaï a régulièrement répondu présent et se distingue par son profil assez atypique. Le sélectionneur ivoirien Emerse Faé a d’ailleurs été convaincu en le convoquant pour la première fois en novembre dernier.

Entré contre l’Arabie Saoudite (défaite 1-0), il a ensuite été titulaire lors d’un succès contre Oman (2-0). Excellent lors de cette rencontre où il a été disponible, volontaire et entreprenant, il a totalement fait mouche puisque le sélectionneur s’est retrouvé avec des maux de tête en vue de sa liste pour la Coupe d’Afrique des Nations. «Ça va être chaud parce que le petit Chriso fait un très gros match, mais il a aussi fait un bon stage. Il a montré vraiment toutes ses qualités. C’est un profil qu’on n’avait pas. Un milieu de terrain, technique, qui voit les choses avant les autres, techniquement capable de dribbler, capable de passer, il est aussi capable de marquer, il a une bonne frappe. C’est un joueur complet qui va faire beaucoup de bien à notre équipe et à notre milieu. Avec ces nouveaux joueurs qui viennent, ça va donner plus de difficultés pour faire la liste», a-t-il confié. Convoqué pour sa toute première CAN avec les Éléphants qui tenteront de conserver leur titre, il ne part pas forcément comme titulaire, mais vu sa faculté à séduire son monde, Christ Inao Oulaï peut tirer son épingle du jeu et être une des révélations de la compétition.