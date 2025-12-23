CAN : l’arbitre a menacé Samuel Moutoussamy

Ce match entre la République Démocratique du Congo et le Bénin, remporté par les premiers cités sur le score de 1-0, a été marqué par l’arbitrage, et plus particulièrement par une panne de VAR et cette main de Mbemba dans sa surface non-sifflée. Après la rencontre, Samuel Moutoussamy a aussi fait une grosse révélation, lui qui a dû quitter la pelouse en fin de rencontre. Il l’a ainsi expliqué aux journalistes présents sur place en zone mixte.

« J’ai dit à l’arbitre que je n’avais qu’une crampe au mollet. J’allais boire une petite bouteille d’eau et retourner sur le terrain, pas besoin de la civière. Mais il m’a dit : "Si, si, tu dois monter sur la civière sinon je te mets un carton jaune". J’en avais déjà un, donc je n’ai pas trop réfléchi… C’est un petit point du règlement que je ne connais pas, sûrement », a expliqué l’international congolais qui évolue à l’Atromitos.