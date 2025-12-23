PSG : la condition qui complique la prolongation d’Ousmane Dembélé

Et si Ousmane Dembélé devenait un problème au PSG ? Quelques jours après avoir repris suite à sa longue blessure à l’ischio, l’attaquant a vu son retour être contrarié par la maladie. Absent contre Metz, il a dû se contenter d’une entrée en jeu, une nouvelle fois, lors de la finale de la Coupe Intercontinentale remportée aux tirs au but contre Flamengo (1-1, 2-1 t.a.b.). Cette situation de remplaçant semble le contrarier, d’après les dernières révélations de Canal+.

Son faible temps de jeu le frustre, d’autant qu’il estime avoir justement besoin de minutes pour se remettre en forme. Le staff veut prendre toutes les précautions avec le Ballon d’Or, dont la saison n’a pas véritablement démarré en raison de ses soucis physiques (14 matchs joués toutes compétitions confondues, 4 buts et 4 passes décisives). Il a tout de même démarré dans le onze à l’occasion du 32e de finale de Coupe de France où le PSG s’est largement imposé contre Vendée Fontenay Foot (4-0).

Déjà contrarié par son temps de jeu

Brassard autour du bras, l’ancien Barcelonais a profité de l’heure de jeu passée sur le terrain pour marquer et délivrer une passe décisive. Il espère bien poursuivre en 2026, là où le cru 2025 avait été exceptionnel (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions, Supercoupe d’Europe et Coupe Interncontinentale, en plus du Ballon d’Or). Et pourquoi pas même une prolongation, lui dont le contrat court actuellement jusqu’en 2028.

Comme d’autres de ses coéquipiers, et certains avant lui à l’instar de Willian Pacho et Ibrahim Mbaye (les prolongations n’ont pas encore été officialisées), le PSG souhaite faire signer de nouveaux baux à pas mal de monde, dont Dembélé. Cela lui a été notifié, mais sous certaines conditions, révèle Le Parisien. Depuis Marco Verratti en décembre 2022, le club de la capitale a mis un système en place pour récompenser ses joueurs au mérite et au temps de jeu. Une part de salaire fixe est imposée mais elle n’est pas si élevée.

Le nombre de matchs récompensé ?

Elle est surtout complétée par une part de variables importantes comme le nombre de matchs disputés. C’est actuellement le cas pour Dembélé et la future proposition ne devrait pas y échapper. Problème, celui-ci est souvent blessé et pourrait grincer des dents, lui qui a touché une très belle prime lors de son Ballon d’Or remporté, qui avait été négociée lors de son transfert à l’été 2023. Pour le PSG, il y a forcément une part de risques. C’est comme ça que les négociations avec Gigio Donnarumma se sont enlisées, jusqu’au départ de l’Italien.